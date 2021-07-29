Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 29 июля: уровень смертности и заболеваемости остается высоким

Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 29 июля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ситуация с коронавирусом остается тяжелым. На высоком уровне держится заболеваемость. Вторую неделю за сутки заражается более трехсот человек, увеличилась и смертность – ежесуточно жертвами ковида становятся более десяти пациентов. 29 июля в Волгоградской области выявили 318 новых случаев COVID-19, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. Сегодня регион занимает 17-е место в стране по суточному приросту заболевших. Скончались за последние сутки от осложнений вируса 14 волгоградцев. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 29 июля 2021 года.

Статистика портала стопкоронавирус.рф

За всю пандемию в Волгоградской области ковид подхватили 70 606 жителей. Смертельным вирус стал для 1791 пациента.

Увеличилось число волгоградцев, которые выздоравливают от коронавируса. За три последних дня вылечивается более двухсот пациентов. 29 июля выписка из ковидных госпиталей или с домашних больничных составила 214 человек. С марта прошлого года COVID-19 62 895 жителей Волгоградской области.

Для работников ряда сфер в Волгоградской области была введена обязательная вакцинация. Тех, кто не попадает под принудительные прививки от коронавируса, власти также активно призывают вакцинироваться. Кроме того, в регионе утвердили размер выплат для врачей, которые выполнят планы по иммунизации населения. Если в определенном медучреждении до 1 сентября от COVID-19 вакцинируется 60% прикрепленных взрослых пациентов или 90% волгоградцев старше 60 лет, то главные врачи и медики этой поликлиники получат солидные единовременные премии.

В Волгоградскую область продолжают регулярно поступать партии антиковидной вакцины. Накануне в регион впервые привезли «Спутник Лайт» - это однокомпонентный препарат, который вводится тем, кто ранее переболел коронавирусом или уже проходил вакцинацию.