Волгоградские медики получат солидные премии за выполнение плана по вакцинации населения от COVID-19

До 1 сентября поликлиники должны вакцинировать больше половины взрослого населения Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгоградские медики получат солидную прибавку к зарплате за выполнение плана по вакцинации населения от коронавируса. Размер единовременной выплаты медработникам за стимулирование граждан прийти и сделать прививку от COVID-19 определила администрация Волгоградской области. Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на опубликованный документ, главным врачам медицинских организаций выплатят премию в 50 тысяч рублей, а другим медикам – до 300% от оклада.

Чтобы получить единовременную прибавку, врачам необходимо выполнить установленный план по иммунизации населения. До 1 сентября 2021 года поликлиника должна привить первым компонентом вакцины или однокомпонентным препаратом 90% пациентов старше 60 лет, которые прилеплены к данной медицинской организации. Также до 1 сентября хотя бы один укол с антиковидной вакциной должны получить 60% взрослых волгоградцев, которые находятся на учете в медучреждении.

Постановление подписал губернатор Андрей Бочаров. Премии врачам региона за выполнение плана по вакцинации будут выплачиваться из областного бюджета.

Напомним, накануне по постановлению главного государственного санитарного врача по Волгоградской области Ольги Зубаревой, в регионе была введена обязательная вакцинация от коронавируса для работников ряда сфер. До 30 августа волгоградцы должны получить первую дозу антиковидного препарата, вторую – до 30 сентября 2021 года.

В прошлый понедельник губернатор Андрей Бочаров на оперативном совещании поставил задачу по увеличению темпов иммунизации жителей Волгоградской области от COVID-19.

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