В Волгоградскую области привезли однокомпонентную вакцину

В регион привезли однокомпонентную вакцину от коронавируса.

Первая партия вакцины «Спутник Лайт» насчитывает больше 12,5 тысяч доз. Препарат поступил в Волгоградскую область накануне. Его уколят населению в возрасте от 18 до 60 лет, а именно тем, кто уже вакцинировался другими препаратами или переболел COVID-19. «КП-Волгоград» сообщили в оперштабе, что это необходимо для ускоренного формирования иммунитета.

«Спутник Лайт» - однокомпонентный препарат, он является полной копией первого компонента «Спутник V», в нём также не используется патогенный для человека вирус SARS-CoV-2. Эта вакцина, в отличие от остальных, вводится один раз. Также вместе с препаратом «Спутник Лайт» в Волгоградскую область привезли «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» в количестве 24 000 и 7110 комплектов соответственно. Партии оперативно распределяют по прививочным пунктам. Всего с начала кампании по вакцинации Волгоградская область получила более 703 тысячи комплектов вакцин.