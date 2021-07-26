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Общество26 июля 2021 15:46

В Волгограде медсестра поликлиники продала сертификат о вакцинации от ковида

Женщина уничтожила настоящую вакцину
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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Женщине грозит наказание.

Женщине грозит наказание.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

58-летней медсестре одной из поликлиник Волгограда грозит уголовная ответственность за продажу сертификата о вакцинации от коронавируса. Работницу медучреждения задержали сотрудники УЭБиПК. Волгоградка договорилась с клиентом, получила деньги и уничтожила дозу «Спутника». Затем она внесла в реестр недостоверную информацию о том, что пациент якобы прошел процедуру. На нее завели уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов».

- Сотрудниками полиции будет дана правовая оценка действиям граждан, которые воспользовались незаконными услугами. В случае установления фактов использования поддельных документов они также будут привлечены к ответственности, - уточнили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.