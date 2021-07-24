В Волгограде подросток на самокате сбил ребенка и уехал

На набережной регулярно сталкиваются самокатчики и пешеходы, к счастью, в большинстве случаев обходится без травм Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Очередное происшествие с участием электросамоката произошло на днях в Волгограде. Как сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области, к врачам обратились родители 7-летней девочки. Малышка получила травмы после того, как столкнулась на набережной Волгограда с подростком на электросамокате. Ребенок тоже ехал на самокате, но на обычном. Молодой человек в компании друзей катался по аллее, и, столкнувшись с девочкой, даже не остановился, а поехал дальше.

Родители решили показать дочку медикам и доехали до травмпункта. Как выяснилось после обследования, у девочки сломана ключица. Обошлось без больницы, но ей предстоит лечение.

Это не первый случай в Волгограде, когда по вине гонщиков на самокатах страдают прохожие. В июне 15-летний школьник за рулем электросамоката сбил 42-летнюю женщину, которая переходила дорогу по зебре на зеленый свет. Женщина с травмами головы попала в больницу.

До этого 20-летний волгоградец на самокате протаранил трамвай, а 21-летний молодой человек – иномарку.

Из-за большого трафика в центре Волгограда администрация города по просьбе ГИБДД уже третьи выходные вводит пешеходный режим на улице Чуйкова, прилегающей к Центральной набережной. Но для безопасности пешеходов изолировать нужно не только автомобили. На Центральной набережной есть выделенная полоса для велотранспорта и самокатов, но люди ее игнорируют.