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Происшествия24 июля 2021 18:54

В Волгограде подросток на самокате сбил ребенка и уехал

7-летняя девочка получила перелом ключицы
Екатерина СИМОХИНАЕкатерина СИМОХИНА
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На набережной регулярно сталкиваются самокатчики и пешеходы, к счастью, в большинстве случаев обходится без травм

На набережной регулярно сталкиваются самокатчики и пешеходы, к счастью, в большинстве случаев обходится без травм

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Очередное происшествие с участием электросамоката произошло на днях в Волгограде. Как сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области, к врачам обратились родители 7-летней девочки. Малышка получила травмы после того, как столкнулась на набережной Волгограда с подростком на электросамокате. Ребенок тоже ехал на самокате, но на обычном. Молодой человек в компании друзей катался по аллее, и, столкнувшись с девочкой, даже не остановился, а поехал дальше.

Родители решили показать дочку медикам и доехали до травмпункта. Как выяснилось после обследования, у девочки сломана ключица. Обошлось без больницы, но ей предстоит лечение.

Это не первый случай в Волгограде, когда по вине гонщиков на самокатах страдают прохожие. В июне 15-летний школьник за рулем электросамоката сбил 42-летнюю женщину, которая переходила дорогу по зебре на зеленый свет. Женщина с травмами головы попала в больницу.

До этого 20-летний волгоградец на самокате протаранил трамвай, а 21-летний молодой человек – иномарку.

Из-за большого трафика в центре Волгограда администрация города по просьбе ГИБДД уже третьи выходные вводит пешеходный режим на улице Чуйкова, прилегающей к Центральной набережной. Но для безопасности пешеходов изолировать нужно не только автомобили. На Центральной набережной есть выделенная полоса для велотранспорта и самокатов, но люди ее игнорируют.

На набережной даже есть выделенная полоса для тех, кто на колесах, но ею пользуются не все.

На набережной даже есть выделенная полоса для тех, кто на колесах, но ею пользуются не все.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

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