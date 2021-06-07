В Волгограде 15-летний школьник на электросамокате сбил женщину-пешехода

Электросамокаты все чаще попадают в сводки МВД, но при этом их сдают в прокат на каждом шагу. Фото: Иван МАКЕЕВ

В воскресный вечер 6 июня 15-летний школьник за рулем электросамоката сбил 42-летнюю женщину. Инцидент произошел на улице Елецкой в Ворошиловском районе города-героя. Парень летел со стороны улицы Михаила Буханцева в направлении Череповецкой. Летел – мягко сказано. Гнал быстрее автомобилистов. У дома №6 юный водитель сбил волгоградку. ДТП попало на видео.

- Она переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате происшествия пострадавшая с травмой головы доставлена в больницу, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

А в апреле 29-летний мужчина на электросамокате протаранил… трамвай №10. Это случилось между остановками «Улица Землячки» и «Академия МВД». Повезло, что лихач спрыгнул перед столкновением, а вот транспорт попал под колеса вагона. Похожий случай произошел в центре Волгограда, но с машиной: 21-летний волгоградец мчался по тротуару на проспекте Ленина в сторону улицы Ленина. На дорогу выехал вольготно, игнорируя других участников дорожного движения. В итоге его сбил «Фольксваген». С травмами попал в больницу.

Регулярно электросамокаты попадают в сводки ГИБДД. При этом у многих самокаты ассоциируются с детским развлечением. Однако в последние годы и взрослые пересели на этот удобный транспорт. Электросамокаты даже необязательно покупать – в Волгограде их сдают в аренду чуть ли не каждом шагу. Вот и правила езды знают далеко не все: летают по паркам и оживленной проезжей части, как по личной трассе для гонок. Неудивительно, что уже и под колеса самокатов попадают пешеходы, ведь толком никакой инфраструктуры для них нет. Таких случаев становится все больше.

САМОКАТЧИК - ПЕШЕХОД

Электросамокаты обманчиво кажутся безопасными. Но так ли это и какие правила езды должны соблюдать водители?

В «Общих положениях» ПДД о самокатчиках говорится, как о пешеходах: это «лицо…использующие для передвижения роликовые коньки, самокаты и иные аналогичные средства». Логично, что и правил толком для них нет. Неудивительно, что люди возмущаются: волгоградским автомобилистам и велосипедистов хватает, да и на тротуарах вряд ли рады бесконтрольным гонщикам. Тем более, ни за что не несущим ответственность.

Электродвигатель, увы, пока не превратил самокаты в полноценное транспортное средство. Однако сделал его опасным для окружающих. Сейчас власти всерьез обсуждают, как укротить самокатчиков. Например, в Москве им запретили ездить со скоростью свыше 25 км/ч. В парках нельзя гонять быстрее пешеходов.

В целом на самокате можно ездить только по тротуарам, при отсутствии таковых допускается выезд на велодорожку или край проезжей части. При этом на «зебре» владелец самоката не обязан спешиваться – может ехать, он ведь считается пешеходом. Но и гонять по проезжей части ему нельзя. Эти правила касаются владельцев самокатов мощностью менее 250 ватт, которые чаще всего в обиходе.

ЕСТЬ МНЕНИЯ

- Насколько мне достоверно известно, скорость движения на тротуаре устройств с электроприводом не должно быть выше 5 км/ч. Но вопрос даже не в этом. Дети бегают, а электросамокаты на скорости порядка 15-25 км/ч летят вокруг. Есть ли статистика, сколько людей, детей уже сбито? Если нет, то самое время завести и задуматься о том, как и кто может ездить на такой технике и с какой скоростью. Особенно озадачивает движение на электросамокате по автомобильной дороге, - поделился мнением блогер Алексей Ульянов.

А вот, что пишет автор телеграм-канала slushayte34 Сергей Жуков:

«Что скажут в мэрии Волгограда или еще один парад любителей «самого безопасного» транспорта согласуют? Для того, чтобы движение самокатов и велосипедов было действительно безопасным, дорожки должны быть отделены от автомобильного и пешеходного потоков. А пока нет для этого отдельной инфраструктуры, самокатчики и велосипедисты должны соблюдать культуру вождения и уважать не только ПДД, но и других участников дорожного движения.

Самое смешное, что вело-урбанисты топят за снижение скорости движения автомобиля в городе до 50 км/ч. При этом снижать скорость своих самокатных средств они категорически против, хотя на скорости 15-20 км/ч столкновение «вело-урбаниста» с препятствиями в виде другого «вело- урбаниста» или пешехода гарантированно отправляет в больницу с травмами, в отличии от водителей автомобиля, попавших в случайное ДТП на скорости в два раза выше вело-самокатной...».