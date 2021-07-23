Улица Чуйкова снова станет пешеходной в выходные

До ресторанов на Чуйкова придется прогуляться пешком. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Мэрия Волгограда решила продолжить свой эксперимент с организацией пешеходной зоны на улице Чуйкова. С пятницы, 23 июля до ночи понедельника на участке от улицы Краснознаменской до 81 школы снова нельзя будет ездить на автомобиле и парковаться. Для безопасности пешеходов здесь поставят водоналивные блоки и «кирпич». Людям отдадут всю проезжую часть. На велосипедах, самокатах и роликах там кататься будет можно.

Как предупредили в мэрии, волгоградцам нужно заблаговременно убрать машины с пешеходной зоны. Если кто-то оставил свой автомобиль на этой улице, нужно будут успеть забрать его до 22.00. Иначе за водителя это сделает эвакуатор.

Напомним, организация пешеходной зоны здесь – идея ГИБДД, которую поддержали городские власти. Эксперимент понравился всем, люди стали чувствовать себя безопаснее. До этого по выходным на дороге была настоящая вакханалия. Вся улица была заставлена припаркованными авто, из-за которых выскакивали на дорогу люди.

КОНКРЕТНО

Пешеходный режим будет действовать в период с 22.00 23 июля до 02.00 26 июля 2021 года.