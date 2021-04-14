Авария с электросамокатом в центре Волгограда попала на видео

Около шести часов вечера 13 апреля 21-летний парень на электросамокате попал в аварию в центре Волгограда. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, молодой человек ехал по тротуару на проспекте Ленина в сторону улицы Ленина. У дома №8 не притормозил перед пешеходным переходом, чтобы удостовериться в безопасности дальнейшей поездки, и врезался в иномарку.

- Он совершил столкновение с автомашиной «Фольксваген Поло» под управлением 63-летней женщины-водителя, которая выезжала с прилегающей территории. В результате ДТП водитель электросамоката обратился за медпомощью, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областного Главка.

По факту аварии, которая попала на камеры наружного видеонаблюдения, проводится проверка.