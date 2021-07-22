Годы ожиданий позади: в Волгограде дольщики получают ключи от квартир в ЖК «Адмиралтейский»

Сдали вторую проблемную многоэтажку в ЖК "Адмиралтейский". Фото: Администрация Волгоградской области.

Годы мучительных ожиданий позади – в Красноармейском районе Волгограда сдали в эксплуатацию второй дом ЖК «Адмиралтейский». Этот жилой комплекс был одним проблемных. Его строительство началось в 2013 году, а спустя 2 года работы были заморожены. Но сегодня, 22 июля, 80 из 266 дольщиков получили ключи от своих квартир в 21-этажной высотке на улице Фадеева, 57. Волгоградцы дождались квартир, и теперь у них приятные хлопоты - скорее сделать ремонт.

ОБА ДОМА ГОТОВЫ

- Люди получили ключи, начали делать ремонт. Состояние огромного счастья. Оно непередаваемо. Просто хочется жить и радоваться, - поделились своим счастьем дольщики, которые наконец-то получили ключи от своих квартир во второй многоэтажке в ЖК «Адмиралтейский».

Стройку жилого комплекса начала компания ООО «Строй-Сити». Она должна была возвести две 21-этажки на улице Фадеева. Свои деньги вложили 520 дольщиков, которых застройщик в итоге обманул. Госстройнадзор неоднократно находил нарушения в строительстве. Было возбуждено уголовное дело, стройка заморозилась в 2015-м. ООО «Строй-Сити» было обанкрочено.

Шли годы и обманутым волгоградцам казалось, что они не дождутся своих квартир. В прошлом году дольщики устроили бунт, который длился несколько дней. Они организовали «Бездомный полк» - палаточный лагерь под забором у ЖК «Адмиралтейский». Люди грозили голодовкой. В областной администрации провели экстренное собрание спецкомиссии. В итоге нашли нового застройщика. Два объекта жилого комплекса начала достраивать компания ООО «Пересвет - Юг» - она взяла объекты на стадии более 80% готовности. В конце февраля была сдана первая высотка в ЖК «Адмиралтейский», сегодня – вторая. Со счастливыми новоселами встретился губернатор Андрей Бочаров. Он отметил, что в проблемах обманутых дольщиков нет единого решения.

- Нет общего лекала, общего подхода. Есть множество вопросов, которые необходимо решить. И те, кто занимается этим, прекрасно понимает, что мелочей у этой проблемы нет. Здесь очень важно - взаимодействие с инициативной группой. Если есть взаимодействие, понимание и доверие, тогда будет решение вопроса. Понятно, что надо набраться терпения, не все может получиться сразу, - рассказал Андрей Бочаров.

ПРОБЛЕМА ТЯНЕТСЯ 11 ЛЕТ

В Красноармейском районе есть еще один проблемный долгострой. 14-этажку на улице 50 лет Октября начали строить 11 лет назад. Спустя год у застройщика кончились деньги, объект перепродали. Но и новая компания не выполнила обязательства. Работы встали на отметке 15-процентной готовности. А свои деньги вложили 40 дольщиков. И только в 2021 году удалось возобновить работы: строители зашли на площадку после прохождения сложных юридических процедур.

В числе объектов, на которых в 2021 году удалось возобновить работы, — МКД №7 по ул. 50 лет Октября Красноармейского района. Строительство 14-этажки стартовало 11 лет назад. Однако уже через год техника замерла — сказался недостаток средств. В 2012 году объект перепродали новому застройщику, но и после этого ситуация не изменилась в лучшую сторону, а только усугубилась: количество дольщиков возросло с 35 до 40, а работы так и остановились на отметке 15%. Однако предложенный в 2020 году региональной властью механизм возымел эффект: после прохождения сложных юридических процедур на площадку зашли строители.