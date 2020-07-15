«Бездомный полк»: в Волгограде обманутые дольщики разбили палатки у стройки

Сегодня, 15 июля, у стройплощадки ЖК «Адмиралтейский» в Красноармейском районе Волгограда обманутые дольщики разбили палаточный городок. На заборе над своим лагерем люди повесили плакат – «Бездомный полк Волгограда». Эти люди уже не просто требуют, а кричат от отчаяния: «Пустите нас в свои квартиры!», «Верните наше, чужого не надо!» Они грозятся не только устроить здесь постоянный митинг, но и с 20 июля объявить голодовку.

На такой отчаянный шаг людей толкнула безысходность. Семь лет дольщики ждут свои квартиры. Они вложили в эту стройку уже миллионы кровнозаработанных рублей, но по сей день без жилья. Каждый год их успокаивают обещаниями, но проблема так и не решена.

В Волгограде обманутые дольщики с боем пытаются добиться своих квартир.Возле стройки собрались обманутые дольщики двух жк, требуют возобновления строительства

«ПЯТИЛЕТНИЙ МАРАФОН»

«Это будет прекрасный жилой комплекс на набережной реки Волга, в самом живописном месте Красноармейского района – по улице Фадеева. Комплекс будет состоять из 4-х 20-ти этажных домов-Адмиралов, стоящих на защите города-героя Волгограда», - так застройщик завлекал дольщиков. Поверили многие, если точнее 270 человек.

Это было в 2013-м. Два 21-этажных дома должны были сдать в 2015-м. Потом обещали в 2017… и в 2018-м… Обманутые долщики записывали видеообращения к президенту России, выходили на митинги, писали письма в Генрокуратуру РФ.

В прошлом году власти заверили дольщиков, что нашли компанию, которая завершит строительство проблемных домов. И даже пообещали, что вот-вот семьи получат квартиры. Ведь работы осталось не так много – доделать фасады, смонтировать лифты и выполнить работы по благоустройству.

В мае 2020-го Волгоградская область заключила соглашение с федеральным Фондом защиты обманутых дольщиков. Запустили процедуру банкротства, чтобы передать проблемные дома Фонду ДОМ.РФ. Предполагается, что высотки достроят на условии софинансирования средств из регионального и федерального бюджетов. Область заложила на эти цели 200 миллионов рублей. Казалось бы, решение найдено. Но строители за забором так и не появились.

ghest_vlg В Волгограде обманутые дольщики пригрозили голодовкой и развернули у стройки палаточный лагерь

Тем временем, некоторые из дольщиков уже не дожили до счастливого момента заселения: кто-то умер от старости, кто-то по болезни...

«НАДО ПОДОЖДАТЬ…»

Сегодня, когда вопрос опять встал ребром, властям приходится вновь успокаивать митингующих.

«Для восстановления прав дольщиков ЖК «Адмиралтейский», а также ЖК «Династия» и ЖК «Парк Европейский» администрация региона заключила соглашение с Фондом защиты прав граждан. Вопрос определения способа восстановления прав граждан — завершение строительства или выплата компенсаций — будет вынесен на рассмотрение Наблюдательного совета Фонда», - гласит пресс-релиз администрации региона.

И как пример мирного урегулирования проблемы приводят дом по улице 50 лет Октября, 36 в Красноармейском районе Волгограда, где еще 35 семей оказались в числе обманутых дольщиков.

- Эту многоэтажку внесли в региональный перечень проблемных объектов, что позволило применить механизм передачи дома добросовестному застройщику, который обязуется закончить работы в третьем квартале 2022 года. Работы на объекте уже стартовали, - отмечают в администрации.

И добавляют: всего до конца этого года достроят и введут в эксплуатацию еще 17 проблемных объектов, почти 1300 семей смогут въехать в свои долгожданные квартиры.

СПРАВКА «КП»

Две 21-этажки ЖК «Адмиралтейский» возводятся с 2013 года с привлечением средств 307 дольщиков. ООО «Строй-Сити» планировала ввести жилые дома на улице Фадеева в эксплуатацию в конце 2015 года. При проведении в отношении компании контрольных мероприятий инспекцией госстройнадзора неоднократно выявлялись нарушения требований действующего законодательства, в том числе вывод средств на подрядчика, уступка прав требований подрядчиками гражданам квартир без оплаты цены договора участия в долевом строительстве застройщику — по факту выявленных нарушений возбуждено уголовное дело.