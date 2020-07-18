К бунтующим дольщикам ЖК «Адмиралтейский» в Волгоград приедут эксперты из Москвы

18 Июль 2020 2020-07-18T17:11:14+03:00

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Третий день стоит "Бездомный полк" - палаточный лагерь под забором стройки у ЖК «Адмиралтейский» в Красноармейском районе Волгограда. С 15 июля, напомним, там бастуют обманутые дольщики, которые уже больше пяти лет не могут дождаться своих квартир. Люди пригрозили голодовкой, если проблема не сдвинется с мертвой точки. Сегодня, 18 июля, в обладминистрации собрали на экстренное заседание спецкомиссию, которая прошла под председательством и.о. прокурора Волгоградской области Светланы Чиженьковой. Были здесь и представители дольщиков, и компании-застройщиков, чиновники и депутаты.

На заседании прокурор отметила, что уже получено согласие Правительства РФ на достройку объектов с использованием средств федерального Фонда защиты прав дольщиков. Такое соглашение с Волгоградской областью на достройку трех наиболее проблемных объектов, в том числе ЖК «Династия» и ЖК «Адмиралтейский» было подписано с Фондом еще 22 мая. В областном бюджете на эти цели предусмотрели 200 миллионов рублей. Сегодня в Фонде пообещали, что к 20 июля их эксперты приедут в Волгоград, проведут обследование проблемных высоток и составят дорожную карту, где будет прописана вся последовательность и сроки выполнения работ по достройке домов. Решение о достройке будет принимать Наблюдательный совет Фонда.

Светлана Чиженькова поручила подчиненным сотрудникам прокуратуры проследить за ходом дел по завершению долгостроев.

В Волгограде обманутые дольщики с боем пытаются добиться своих квартир.Возле стройки собрались обманутые дольщики двух жк, требуют возобновления строительства

ИСТОЧНИК KP.RU