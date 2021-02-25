Ждали 5 лет: дольщикам ЖК «Адмиралтейский» вручили ключи от квартир

Первый дом ЖК "Адмиралтейский" сдан. Фото: АВО

Хорошая новость - в Красноармейском районе Волгограда завершено строительство первого дома-долгостроя ЖК «Адмиралтейский». Первые 60 дольщиков уже получили ключи от долгожданных и, можно сказать, выстраданных квартир. Как сообщили «КП-Волгоград» в администрации региона, в течение ближайшей недели застройщик «Пересвет - Юг» должен передать ключи еще 166 семьям новоселов. Ждали волгоградцы этого момента пять долгих лет.

Напомним, строить ЖК «Адмиралтейский» ООО «Строй-Сити» начало в далеком 2013 году. Сдать два 21-этажных дома должны были в конце 2015 года. Дольщиками жилого комплекса стали 520 семей. Но их средства шли налево, а вовсе не на строительство жилья. Госстройнадзор не раз находил нарушения. Итог – уголовное дело и замороженная стройка. После банкротства «Строй-Сити» объекты передали новому застройщику. ООО «Пересвет - Юг» принял дома на стадии более 80 процентов готовности. Первая высотка сдана, на очереди – вторая.