Волгоградка отсудила более миллиона рублей за смерть дочери во время пластической операции

Девушка скончалась на операционном столе 16 ноября 2016 года. Фото Марии из социальных сетей

В Волгограде суд взыскал с косметологической клиники «Изабелла» компенсацию морального вреда в пользу женщины, чья дочь скончалась во время пластической операции. Также организация должна выплатить расходы на погребение 23-летней девушки и лечение ее матери в связи с причиненными физическими и нравственными страданиями. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Напомним, трагедия произошла осенью 2016 года. 23-летняя Мария решила сделать пластическую операцию. Она захотела «исправить» тонкие губы и маленький подбородок. Волгоградка получила консультацию врача, сдала анализы. У нее были противопоказания к хирургическому вмешательству. Однако руководитель «Изабеллы» и по совместители пластический хирург Марсело Нтире 16 ноября начал операцию без анестезиолога-реаниматолога. Пациентке ввели препараты для местной анестезии, отчего у студентки развился анафилактический шок и наступила смерть на операционном столе. Марсело Нтире сначала признали виновным и отправили в тюрьму на 3 года. Но затем адвокат врача подал кассационная жалоба в Верховный суд. Дело пересмотрели, и владельцу клиники Волгоградский облсуд назначил лишь штраф в 300 тысяч рублей.

Семья погибшей Марии потребовала компенсацию за смерть девушки. Общая сумма иска превысила 1 миллион рублей. Суд встал на сторону волгоградки, которая лишилась дочери.

- Решением Центрального районного суда Волгограда (с учетом апелляционного определения Волгоградского областного суда) с косметологической клиники в пользу истицы взысканы убытки, расходы на лечение и погребение в сумме 536 043 рублей, а также компенсация морального вреда в размере 550 000 рублей, - отметили в объединенной пресс-службе судов региона.

Решение суда вступило в законную силу.