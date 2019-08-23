2019-08-23T12:15:31+03:00
Общество

Волгоградский облсуд отменил приговор пластическому хирургу Марсело Нтире

Он заплатит штраф за нарушения при оказании медицинских услуг
Юлия Данильченко
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Фото с личной странички Марсело Нтире.Фото с личной странички Марсело Нтире.
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Три года длились судебные разбирательства вокруг известного в Волгограде пластического хирурга Марсело Нтире, которого обвинили в смерти 23-летней пациентки. Сегодня, 23 августа, в этой истории поставлена точка: врача освободили из-за срока давности и присудили штраф в размере 300 тысяч рублей.

Смерть Марии Делюкиной потрясла тогда всех: совсем еще молодая и красивая девушка решила подкорректировать подбородок, но сразу после введения обезболивающего впала в анафилактический шок и скончалась прямо на операционном столе. Случилось это в ноябре 2016 года. Конечно, во всем обвинили врача. В отношении Нтире возбудили уголовное дело по статье за «оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности». По ходу разбирательств эта трагедия обрастала подробностями. Выяснилось, что девушка накануне хирургического вмешательства приняла препараты, которые и могли спровоцировать такую реакцию на укол.

Как бы там ни было, прямой связи между действиями Марсело Нтире и смерти его пациентки в итоге доказано не было, хотя изначально все шло к тому, что хирурга ждут годы тюрьмы. В конце июня 2018 года Центральный суд Волгограда признал Нтире виновным. Ему дали три года колонии общего режима. Через год, в июле 2019-го, в Верховном суде рассмотрели кассационную жалобу хирурга: там решили, что дело нужно пересмотреть еще раз. Следом Волгоградский облсуд отменил приговор районного суда и назначил новое заседание.

Действия хирурга переквалифицировали: если изначально его обвинили в оказании услуг, которые по неосторожности повлекли смерть пациента, то по итогам пересмотра уголовного дела осталось более мягкое «оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности».

- Ему назначили штраф в размере трехсот тысяч рублей, а также освободили от назначенного наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. По факту его признали виновным в том, что в его деятельности были нарушения при оказании медицинских услуг, которые могли навредить пациентке, но при этом причинно-следственной связи между его действиями как врача и оказанием услуг потерпевшей не установлено, - прокомментировали КП-Волгоград в пресс-службе облсуда.

Марсело Нтире может и дальше заниматься врачебной практикой, никаких ограничений суд не вынес.

ИСТОЧНИК KP.RU

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