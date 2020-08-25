Дело волгоградского пластического хирурга Марсело Нтире опять вернули в суд

Фото с личной странички в соцсети Марсело Нтире.

Четыре года прошло с той печальной истории, когда в Волгограде в частной клинике пластической хирургии прямо на операционном столе умерла 23-летняя девушка. Это было в ноябре 2016-го. Оперировал студентку хирург Марсело Нтире. На него завели уголовное дело, и три года шло разбирательство в судах. В прошлом году, казалось бы, поставили точку в этом деле: врача освободили по сроку давности и назначили только штраф в размере 300 тысяч рублей. Но сегодня хирург опять на скамье подсудимых. Правда, теперь разбирательство касается денег: семья погибшей девушки требует, чтобы врач выплатил им компенсацию морального вреда. Просят немало: 1 миллион рублей. Плюс еще 330 тысяч в качестве компенсации за их расходы.

- Волгоградский областной суд в рамках апелляции отменил приговор Центрального райсуда в части разрешения гражданского иска по данному делу. Уголовное дело В ЭТОЙ ЧАСТИ опять направили в райсуд для нового рассмотрения, но уже в ином составе суда, - поясняют в судебной пресс-службе.