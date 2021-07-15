Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 15 июля: за сутки погибли 9 человек

Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 15 июля Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгоградской области пока не удается сдержать рост заболеваемости коронаврусом. С каждым днем цифры становятся больше. 15 июля в регионе выявили 276 случаев COVID-19. Сегодня Волгоградская область занимает 19-е место в стране по новому числу заболевших. Остается высокой и смертность. За последние сутки жертвами ковида стали 9 человек, сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 15 июля 2021 года.

Статистика портала стопкоронаврус.рф

В четверг в России выявили 25 293 случая COVID-19 в 85 регионах. И сегодня очередной страшный рекорд. За сутки скончался 791 человек – новый максимум в стране за всю пандемию.

В Волгоградской области за время распространения коронавируса заразились им 66 293 жителя. Все больше становится список смертей. От осложнений, которые вызвал вирус, скончались 1 632 волгоградца.

Выписка из ковидных стационаров или с домашних больничных за последние сутки составила 118 человек. Такое число пациентов побороло COVID-19. С марта прошлого года выздоровели 60 650 жителей Волгоградской области.

В регионе уже несколько дней действуют новые ограничения по коронавирусу. Они были введены с 12 июля постановлением губернатора. Так заведения общепита и учреждения культуры, которые захотят иметь полную рассадку посетителей, могут получить статус «зона свободная от COVID-19». Первые предприниматели уже стали подавать заявки на получение паспорта иммунизации. Когда они пройдут это процедуру, волгоградцы не смогут их посещать без QR-кода о прохождении вакцинации от коронавируса или отрицательным ПЦР-тестом на ковид.