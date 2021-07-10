Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 10 июля: рост числа зараженных не удается остановить

Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Уже больше месяца в Волгоградской области продолжается рост заболеваемости коронавирусом. С каждым днем цифры становятся все больше. 10 июля в Волгоградской области подтвердились 257 новых случаев COVID-19, сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе. Такого прироста за сутки в регионе не было с января. Ситуация может еще ухудшиться. Поэтому в области уже развернули 4000 ковидных коек, всего планируется сделать 8000 мест в инфекционных госпиталях. А с понедельника волгоградцы начнут жить с QR-кодами. Они будут нужны для похода в кафе, театры, рестораны, кинотеатры, которые решили стать «зонами свободными от COVID-19». Между тем, в регионе за всю пандемию ковидом заболели 64 956 жителей. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 10 июля 2021 года.

Статистика портала стопкоронавирус.рф

В Волгоградской области не снижается уровень смертности. Такая же ситуация и по стране. 10 июля – новый рекорд по числу смертей от коронавируса за всю пандемию. Скончались 752 человека. 7 летальных исходов сегодня были зафиксированы в Волгоградской области. Всего в регионе ковид унес жизни уже 1 585 человек.

За последние сутки выздоровели от коронавируса 112 волгоградцев. Уже несколько дней выписка с выздоровлением идет по возрастающей – хоть какая-то положительная динамика. Всего с марта прошлого года ковид победил 60 131 житель Волгоградской области.