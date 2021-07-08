Новые ограничения по коронавирусу: куда в Волгограде не пустят без QR-кода с 12 июля

В Волгограде вводится система QR-кодов для посещения кафе, ресторанов, кинотеатров, концертов, музеев Фото: Иван МАКЕЕВ

Уже больше года Волгоград и область живет в режиме повышенной готовности по коронавирусу. Карантинные меры действуют с марта 2020-го. Месяц назад новой редакцией постановления №179 губернатора Волгоградской области часть запретов была снята. Однако ухудшающаяся санитарно-эпидемиологическая обстановка заставила ввести новые ограничения. Они начнут действовать с 12 июля 2021. В торгово-развлекательных центрах закроются фудкорты, ограничат работу детских игровых комнат, заведения общепита будут обслуживать посетителей до полуночи, если их менее 60% их сотрудников не привились от COVID-19. И главное – в Волгоградской области вводят систему QR-кодов для посещения кафе, ресторанов, музеев, кинотеатров. «КП-Волгоград» публикует новые ограничительные меры, которые будут действовать в Волгоградской области с 12 июля 2021.

В регионе рост заболеваемости коронавирусом не останавливается. Цифры все больше. В связи с этим власти приняли решение ужесточить карантинные меры по COVID-19. В конце прошлого месяца в Москве и Санкт-Петербурге ввели систему QR-кодов. Без них граждане не могут посетить ряд общественных мест. С 12 июля эта мера начнет работать и в Волгоградской области. При входе в заведения необходимо показать паспорт, а также один из четырех документов: сертификат о прохождении вакцинации от ковида с QR-кодом, отрицательный результат ПЦР-теста, справку о наличии антител или о перенесенном не более шести месяцев назад заболевании. Эти документы, которые можно продемонстрировать в электронном или распечатанном виде, нужны для похода в музеи, кинотеатры, театры, концертные организации, дома культуры, рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары и закусочные. Для детей такие сертификаты не требуются, но в этих учреждениях или заведениях они должны быть в сопровождении взрослых, имеющих перечисленные документы.

С 12 июля в Волгоградской области снова ограничивается режим работы общепита. Кафе, рестораны и бары смогут обслуживать посетителей с шести утра до полуночи, в том числе летние веранды. В остальное время – только на вынос. Также в них приостановят работу детских комнат. Но некоторые заведения, причем не только общепита, смогут работать круглосуточно и после 12 июля. Это те места, где не менее 60% от общего числа работников не позднее шести месяцев назад прошли процедуру вакцинации или перенесли коронавирус с документальным подтверждением наличия антител. «Зонами свободными от COVID-19» становятся детские развлекательные центры, музеи, кинозалы и кинотеатры, культурно-досуговые учреждения, в том числе театры, концертные организации, дома культуры, рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные.

Пансионаты, дома отдыха, санаторно-курортные организации с 12 июля получат рекомендацию принимать граждан, которые имеют сертификат о вакцинации от коронавируса или справку о наличие антител.

Работодателям с 12 июля будет рекомендовано переводить на дистанционный режим работы тех сотрудников, которые еще не прошли вакцинацию от коронавируса. Чтобы этого избежать, работники должны предоставить сертификат об иммунизации или справку о наличии антител в диапазоне положительных референсных значений. Также работодателям рекомендовали каждые 15 календарных дней проводить ПЦР-тесты на COVID-19 не менее 10% сотрудников.

Новая редакция постановления №179 губернатора Волгоградской области с 12 июля запрещает работу детских развлекательных центров, фудкортов и детских игровых комнат в ТРЦ. А все дети и подростки до 18 лет в торгово-развлекательных комплексах должны находиться только в сопровождении взрослых.

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