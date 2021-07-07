В Волгограде будут бесплатно делать ПЦР-тест на коронавирус всем, у кого есть симптомы ОРВИ

Всем волгоградцам с ОРВИ начнут делать ПЦР-тесты Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде 7 июля состоялся клинический совет региона по борьбе с коронавирусом. Во время совещания были приняты новые решения в условиях ухудшения ситуации по заболеваемости. Теперь всем волгоградцам с признаками ОРВИ будут делать бесплатные ПЦР-тесты на ковид. В больницах продолжат увеличивать число ковидных коек, также будут строго следить за подачей кислорода в инфекционных стационарах. А терапевтам выпишут премии за перевыполнение планов вакцинации. «КП-Волгоград» публикует главные решение клинического совета Волгоградской области по борьбе с коронавирусом.

БЕСПЛАТНЫЕ ТЕСТЫ НА КОВИД

В регионе должны увеличить число ПЦР-тестов среди населения для выявления COVID-19. Для этого будут применять все виды лабораторных исследований и имеющегося медицинского оборудования с учетом рекомендаций Минздрава России и Роспотребнадзора. За счет средств ОМС обязательное ПЦР-тестирование на наличие коронавируса в Волгоградской области будут делать всем пациентам с признаками ОРВИ.

УВЕЛИЧЕНИЕ КОЕЧНОГО ФОНДА

Уже не первую неделю в регионе говорят об увеличении числа мест в стационарах для пациентов с коронавирусом. В стационарах должен оставаться резерв свободных коек. В ближайшее время коечный фонд может дойти до 8000 единиц.

- Провести проверки и обеспечить готовность к оперативному развертыванию при необходимости первичных приемных отделений ковидных госпиталей по опыту лета-осени 2020 года, - сообщил на клиническом совете губернатор Андрей Бочаров.

Также в стационарах должны оперативно развернуть и оснастить дополнительные палаты интенсивной терапии в действующих лечебных учреждениях, если число тяжелых случаев ковида продолжит увеличиваться.

ПАЦИЕНТЫ ДОЛЖНЫ ПОЛУЧАТЬ КИСЛОРОД БЕЗ ПЕРЕБОЕВ

В Волгоградской области с ростом заболеваемости коронавирусом увеличивается число пациентов с тяжелой формой ковида. Таким больным в стационарах необходимо получать кислород. Чтобы система работала без проблем, в инфекционках пройдут комплексные проверки работоспособности и безопасности систем подачи медицинского кислорода. В каждом медицинском учреждении должны определить ответственных, которые будут отвечать за качество такого оборудования.

РАЗДЕЛЕНИЕ ПОТОКОВ БОЛЬНЫХ В ПОЛИКЛИНИКАХ

Волгоградским поликлиникам усилят роль в оказании помощи пациентам с коронавирусом. Амбулаторно-поликлиническое звено должно быть обеспечено наличием достаточного запаса лекарственных средств для выдачи заболевшим, которые лечатся на дому. Кроме этого, в учреждениях должны строго соблюдаться схемы маршрутизации и разделения потоков пациентов, у которых ковид, грипп, ОРВИ или другие заболевания.

ПОДГОТОВКА К НОВЫМ ШТАММАМ ВИРУСА

Среди решений клинического совета было обеспечение дополнительной подготовки медперсонала, который задействован в оказании помощи больным с ковидом. Волгоградские медики должны знать особенности влияния на организм новых штаммов коронавируса, а лечение проводить на основе протоколов Минздрава РФ и опыта других регионов.

ПОСТКОВИДНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

В Волгоградской области должна активизироваться диспансеризация и, при необходимости, последующая реабилитация жителей, которые переболели ковидом.

ФОРМИРОВАНИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО ИММУНИТЕТА

Уже 462 тысячи волгоградцев получили прививку от коронавруса. Иммунизация населения должна продолжиться в активном темпе. Задача - в максимально короткие сроки сформировать на территории Волгоградской области коллективный иммунитет.

КОЛЛ-ЦЕНТРЫ

В Волгоградской области продолжат работу колл-центры для оказания жителям помощи в получении медицинских услуг, информировании населения о текущей санитарно- эпидемиологической ситуации, действующих в регионе требованиях Главного санитарного врача и решениях оперативного штаба.

ВЫПЛАТЫ МЕДИКАМ

На особом контроле в регионе необходимо сохранять объемы и сроки проведения дополнительных выплат медикам, которые работают с пациентами с коронавирусом. В области проработают механизмы планового поэтапного отдыха и отпусков медперсоналу, особенно тому, кто трудится в «красной зоне». Дополнительные мотивационные меры поддержки разработают для участковых терапевтов, обеспечивающих выполнение или перевыполнение плановых показателей вакцинации.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ

В Волгоградской области все большее число больниц возвращают в режим инфекционных госпиталей. Лечебные заведения, которые остаются работать в штатном режиме, могут столкнуться с повышенными нагрузками. По решению клинического совета должна быть обеспечена возможность оперативного привлечения дополнительного медперсонала из числа студентов Волгоградского государственного медицинского университета и среднеспециальных медицинских учебных заведений.