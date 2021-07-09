Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 9 июля: +253 заболевших, в кафе и кинотеатрах вводят QR-коды

В Волгоградской области из-за всплеска заболеваемости для тестирования на коронавирус задуйствуют все ресурсы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Плюс 253 заболевших за сутки – такой прирост заразившихся коронавирусом волгоградцы помнят только в декабре прошлого года, когда был самый пик заболеваемости в области. И мы близки к тому, чтобы побить и тот рекорд. Стремительный рост заболеваемости заставил волгоградский штаб закрутить гайки и мобилизовать все силы: в больницах откроют 8 тысяч коек в красных зонах, медперсонал обучат лечить новые штаммы, на помощь врачам готовы прийти студенты медвузов, а для населения вводят QR-коды. Пока они будут нужны только для прохода в заведения общепита и культурные учреждения, которые пожелают стать ковид-фри зоной. Но не исключено, что правила ужесточат еще сильнее. Всего с начала пандемии коронавирусом в нашей области заболели 64699 человек, 1578 – не смогли справиться с болезнью. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 8 июля 2021 года.

Наглядно видно, как растет заболеваемость в регионе. Инфографика: Яндекс.

За последние сутки умерших, по данным волгоградского облздрава, стало больше на 6 человек. Все погибшие от ковида - женщины старше 60 лет. В списке выздоровевших 103 человека. Если учесть, что в больницы попадают по 300 человек в сутки, то места заканчиваются с большой скоростью. Но пока никому в госпитализации не отказывают, власти разворачивают новые ковидные отделения.

В России за сутки заболели 25766 человек, умерли 726. С начала пандемии наша страна потеряла 141 501 человека, у которых последствия ковида напрямую связаны с причиной смерти.

Волгоградцев просят соблюдать меры безопасности, социальную дистанцию, подросткам с понедельника запретят посещать торговые центры без родителей, а все фудкорты в них закроются. В Волгограде вновь запрещают работу детских комнат и развлекательных центров.

Лучшей защитой, по мнению властей, по-прежнему является вакцинация. Каждый день в городе бьют рекорды по количеству людей, получивших прививку от ковида.