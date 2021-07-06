Волгоградец пытался поджечь здание областной администрации

Мужчина бросил бутылки с горючей смесью к дверям здания Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Суд в Волгограде арестовал на 2 месяца мужчину, который вечером 1 июля 2021 пытался поджечь здание областной администрации. По версии следствия, в период времени с 22.30 по 23.00 подозреваемый подошел к зданию на проспекте Ленина. С собой у него были две бутылки с зажигательной смесью, которые он поджег и бросил к входным дверям. Как рассказали «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, пожар в администрации не не случился. Горючая жидкости затухла.

Центральный районный суд избрал для волгоградца меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. В СИЗО он пробудет до 2 сентября 2021 года. Постановление не вступило в законную силу, его можно обжаловать.

Подозреваемому вменяют статью 213 Уголовного кодекса РФ «Хулиганство». Расследование проводит Следственное управление СКР по региону. При этом все силовые ведомства региона отказались комментировать происшествие. Остается неизвестным, по какой причине мужчина решился на поджог здания администрации Волгоградской области.

Напомним, осенью 2016-го года произошел поджог дома губернатора Андрея Бочарова. 16 ноября неизвестные проникли на территорию домовладения, где проживает глава региона, облил пристройку горючей жидкостью и подожгли. Расследование длилось 3,5 года. К делу оказались причастны наемники известного бизнесмена Евгения Ремезова (экс-директора Центрального рынка). Якобы криминальный авторитет мстил за то, что у него отняли рынок. Также в это «громкое дело» оказался втянутым бывший глава регионального следственного комитета Михаил Музраев. Ему вменяют три серьезные статьи: «Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору», «Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы», «Незаконный оборот оружия». Сегодня, 6 июля, начнется суд над бывшим главным следователем Волгоградской области.