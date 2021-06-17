В Волгограде за неделю подскочили цены на бензин

17 июня Волгоградстат озвучил актуальные цены на бензин в Волгограде: все виды топлива резко подорожали за неделю с небольшим. Последние данные территориальный орган госстатистики публиковал 7 июня.

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Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на ведомство, дизельное топливо стоило 48,83 рублей, теперь же оно обойдется в 49 рублей (+0,35%). За АИ-92 автомобилисты платят 45,32 рублей, тогда как совсем недавно бензин стоил на 12 копеек дешевле (+0,27%). На 41 копейку стал дороже АИ-95 – сейчас он стоит 50,50 рублей. Сразу на 45 копеек взлетел АИ-98: волгоградцы вынуждены покупать бензин за 54,43 рублей (0,83%).