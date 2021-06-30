В центре Волгограда парень на электросамокате травмировал 8-летнюю девочку

Молодой человек спрыгнул с самоката, чтобы избежать столкновения, но сам упал на ребенка. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Накануне, 29 июня, в волгоградскую больницу №7 привезли 8-летнюю девочку, которую сбил с ног парень на электросамокате. К счастью, серьезных травм ребенок не получил. Отделался только испугом и незначительными ушибами. Момент наезда зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения.

Само столкновение произошло в 16:30 часов на Центральной набережной у сухого фонтана. Девочка находилась под присмотром мамы. По аллее ехали несколько парней на электросамокатах.

- В районе «сухого» фонтана ребенок побежал наперерез двигавшемся самокату. Мужчина, чтобы избежать столкновения, принял влево, соскочил с самоката и, не удержавшись, столкнулся с ребенком. Наезда самокатом на ребенка не было, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД.

Сначала молодой человек вызвал «скорую», но не дождавшись бригаду сам отвез маму и ее дочь в больницу. После осмотра врачи диагностировали ушибы и отпустили девочку домой. Кстати, волгоградка никаких претензий к нему не имеет, конфликт урегулировали между собой. Однако сама история вновь вызвала волну негодования у горожан, ведь подобные случаи происходили и раньше. Напомним, 6 июня 15-летний школьник на электросамокате сбил женщину-пешехода прямо на проезжей части по улице Елецкой. Еще раньше 29-летний самокатчик врезался в трамвай №10 в Дзержинском районе, а 21-летний студент попал под колеса «Фольксвагена».

Многие видят проблему в том, что почти на каждом углу в Волгограде можно взять электросамокат напрокат, а вот ответственность любители погонять не несут. Они считаются пешеходами. Кстати, им даже спешиваться на «зебре» необязательно.

- Согласно ПДД, самокаты приравниваются к категории «пешеходы», поскольку Правилами регулируется передвижение только велосипедов, в том числе по велосипедным дорожкам, тротуарам и проезжей части, - говорят в волгоградском Главке.

Данный инцидент в полиции назвали «столкновением двух пешеходов».