В Волгограде парень на электросамокате протаранил трамвай

Произошло необычное ДТП в Дзержинском районе Волгограда между остановками «Улица Землячки» и «Академия МВД». Фото администрации Волгограда.

В Волгограде сегодня, 9 апреля, произошло необычное ДТП: столкнулись трамвай и…электросамокат. Парень, который рассекал по городу на сигвее, к счастью, остался жив. Но движение трамваев пришлось на время остановить.

Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации города, произошла эта «авария» примерно в 13.27 в Дзержинском районе. Инцидент случился между остановками «Улица Землячки» и «Академия МВД». 29-летний волгоградец мчался на электросамокате по проезжей части местного проезда, и так разогнался, что не смог вовремя затормозить перед трамвайными путями. А по рельсам прямо в этот момент ехал трамвай №10.

- Мужчина в последний момент успел спрыгнуть со своего самоката, а вот неуправляемое транспортное средство продолжило движение и оказалось под колесами вагона, - рассказывают в мэрии.

Водитель трамвая применил экстренное торможение, сам роллер остался жив и невредим, а вот пассажирам «десятки» пришлось искать другой транспорт. Пока на место прибыли сотрудники ГИБДД для фиксации ДТП, пока они оформляли происшествие, трамваи ходили в измененных границах.

- На данный момент движение на участке осуществляется в обычном режиме, - уточняют в администрации Волгограда.