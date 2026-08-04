Массовое отключение света 5 августа грозит четырем районам Волгограда

Свет отключат надолго Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Волгограда снова ожидают очередные временные неудобства из-за перебоев с электричеством. В среду, 5 августа 2026 года, довольно массовые отключения света запланировали в жилых домах и организациях сразу четырех районов областной столицы. Энергетики компании «Россети Юг» проведут профилактические и ремонтные работы в Краснооктябрьском, Дзержинском, Кировском и Ворошиловском районах. Волгоградцам стоит сегодня заранее подзарядить гаджеты и подготовить холодильники к отключению в самую жару.

В Краснооктябрьском районе Волгограда отключение электричества 5 августа 2026 года запланировали с 9.00 до 16.00 по адресам: ул. Ермоловой, 34-40, пер. Вязниковский, 27, ул. Слуцкая, 12-34, 13-35, ул. Типографская, 39-71, 42, 44, 50-66, ул. Узловая, 19а, 19-59, 59/1, 61, 63, 65/1, 65, 67, 16-68, ул. Шатурская, 26, ИП Шевелева, Волгоградгоргаз. В списке они не в первый раз.

В Дзержинском районе отключение электроснабжения 5 августа затронет с 9.00 до 17.00 дома по адресам: ул. Новодвинская, 38, 46-54.

В Ворошиловском районе Волгограда отключение света пройдет 5.08.2026 с 9.00 до 17.00 по адресам: ул. Валдайская, 196а, ул. Вяземская, 49, ул. Елецкая, 11-19, ул. Кронштадская, 82-92, 71, ул. Кузнецкая, 105-113, 136, 138а, 138-140, 142а, 144, ул. Радомская, 5-11, ул. Уржумская, 9, 11а, 11б, 13, 15, 15-31, 10-32, ул. Чигиринская, 1-17, 6-12, ул. Череповецкая, 11/4, 11/3, 11/2, 11/1. С 9.00 до 16.00 обесточат ул. Академика Палладина, 28, 30, 32, 32/1, 34, 36, 62-74, 41, 43, 42, 40, 52, 56, 58, 47б, 44, 46, 48, ул. Чистяковская, 15, 22, АО Волгоградгоргаз.

Среди коммунальных страдальцев, которых затронут отключения света 5 августа 2026 в Кировском районе Волгограда, с 9.00 до 17.00 окажутся: ул. Бамбуковая, 1-19, 8-16, 22-48, 39-41, ул. Долгопрудная, 1-23, 42-18, ул. Дубовая, 35-89, 24-76, ул. Ильмовая, 21-23а, 24, 30, ул. Кременская, 55а-79, 60-100, ул. Косогорная, 23-73, 16-58, ул. Ореховая, 2, 11-23, 8-24, 30, 36, ул. Павлодарского, 23-79, 22-42, 44-78а, ул. Песчаная, 52-64, 65-83, 76, МТС ЭНЕРГО, ФЛ Краснова, ФЛ Амирова, 2, ИП Горбатовский, 2А ИП Крикунова, 24 ИП Рец, ул. Рябиновая, 17-83, 12-72, ул. Сенная, 1-17, ул. Соленая, 6-18, 7-26, ул. Травяная, 1-25, 29-69, 2-6, 2а, 2б, ФЛ Ненашева, ФЛ Зиновьева, Национальная Башенная Компания, ул. Шаблиевская, 69-111, 44-84, 86-96а, 113, ул. Энергетиков, 2-46, ООО Вертикаль, ул. Ясеневая, 24-62, 21-63, пос. Веселая Балка, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62Г ООО Влага-С, 62, 64, 47 ИП Багдасарян, 62Б ИП Ахвердиев.

Учтите, плановые отключения света в Волгограде могут перенести или отменить в последний момент по независящим от редакции причинам.

Кроме того, в Волгограде в начале августа пройдет новая волна отключений горячей воды.

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