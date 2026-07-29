Горячей воды не будет от одного дня до пары недель Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

График плановых отключений горячей воды в Волгограде на август 2026 года утвердили «Концессии теплоснабжения». Сайт volgograd.kp.ru публикует полный список адресов и даты, когда волгоградцы будут греть воду на плите и купаться в тазиках. Стартует отключение ГВС с первых дней августа и затронет дома всех восьми районов Волгограда. Часть улиц останутся без горяченькой уже не в первый раз.

Отключения горячей воды в Волгограде из-за гидравлических испытаний продлятся лишь 2-3 дня. Дольше приостановят водоснабжение из-за ремонта котельных и теплотрасс – отключения растянутся уже на одну-две недели. При большом объеме работ, срок могут и продлить, согласовав его с администрацией города. Учтите, пересохнут краны горячей воды в домах к полуночи первого указанного в графике дня и до 24.00 последнего.

Смотрите, где в Волгограде отключали горячую воду в июле 2026 года. Часть отключений захватывают и август.

График отключений горячей воды в Волгограде на август 2026 года

ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН

С 28 июля по 7 августа 2026 года горячую воду отключат:

ул. Менжинского, 2, 4, 8-14, 11, 11а, 17а, 18, 19а, 22-28, 15-27

ул. Мясникова, 2, 8, 16

ул. Н.Отрады, 1, 1а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 20а, 20б, 21, 22-26, 26а, 30, 34, 36, 40, 44

ул. Грамши, 43, 45, 47, 49, 51

Наб. Волжской флотилии, 1, 6, 7, 7а, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 33, 37, 37а, 39

ул. Гороховцев, 2, 4, 4а, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30

ул. Богомольца, 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20

ул. Павлова, 4, 6, 8, 10, 12, 14

ул. Кропоткина, 1, 1а, 3, 5, 9,11, 13

ул. Кастерина, 2, 4, 6

КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

С 10 по 12 августа 2026 года горячую воду отключат:

ул. Еременко, 42, 44, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 70

ул. 39-й Гвардейской, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 33

ул. Р.Зорге, 38, 40, 42, 44, 46, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60

ул. Репина, 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 21, 23, 25 ,27, 62, 62а, 64, 66, 68, 70

ул. Библиотечная, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

ул. Вершинина 5, 7, 24

ул. Алехина, 7/1, 7/2, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7

ул. 4-х Связистов, 25а, 25б

ул. Правды, 2, 4

ул. Лермонтова, 30

ул. Нестерова, 16, 16А

ул. Высокая, 18а, 18б

ул. Промышленная, 4, 6, 8, 10

ул. Мичурина, 19, 22

ул. Новоремесленная, 13

ул. Варшавская, 15

Отключение горячей воды с 12 по 14 августа 2026:

пр. Металлургов, 72, 74, 76, 78

ул. Еременко, 35

ул. Штеменко, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68

ул. Титова, 36А, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

ул. Триумфальная, 6, 7, 8, 9, 11,13, 12, 14, 16, 18, 24, 26, 28

ул. Бажова, 7, 9

ул. Поддубного, 3, 15/1, 25, 27, 29, 31

ул. Качалова, 48, 52

ул. Аэрофлотская, 62

ул. 40 домиков, 18

ул. Созидательская, 14

Отключение горячей воды с 17 по 19 августа 2026:

ул. Титова, 20А

ул. Депутатская, 4, 6, 9А, 11А, 15А

ул. Еременко, 142, 142а, 144, 146

ул. Пельше, 9, 11, 13, 15

ул. Таращанцев, 55, 61, 63

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН

С 4 по 17 августа 2026 года горячую воду отключат:

б-р 30-летия Победы, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88

ул. Землячки, 17г, 26, 27, 27а, 27б, 27д, 31, 33, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 58/1, 62, 62а, 64, 66, 66а, 68, 72, 74а

ул. 8-й Воздушной Армии, 20, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 47а, 47б, 48, 52, 54, 56, 66

ул. Симонова, 19а, 19б, 27, 28, 30, 31, 31а, 32, 34, 36, 38, 40, 42

ул. Космонавтов, 17, 19, 19/1, 19/2, 23, 27, 33, 37, 39, 39а, 41, 43, 45, 45а, 47, 49

ул. Шекснинская, 16а,18, 20, 22, 24, 34, 38

пр. Жукова, 106, 106а, 108, 110/1, 110/2, 112, 112а, 104/3

Отключение горячей воды с 18 по 31 августа 2026:

ул. Ангарская, 7а, 7б, 7г, 7д, 9б, 9г, 9в, 13

ул. Жирновская, 2, 9

ул. Полоненко, 4, 4а

ул. Политрука Тимофеева, 10

ул. Твардовского, 3, 5, 8, 9, 17, 19

ул. Тургенева, 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 16, 18

ул. Комиссара Щербины, 10

ул. Бурейская, 1, 1а, 1б, 1в, 1д

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

Отключение горячей воды с 11 по 20 августа 2026:

ул. Пархоменко, 8, 15, 17, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 43, 43а, 43б, 47, 57, 59, 59а, 61, 62

ул. Новороссийская, 16, 67, 67а, 77

ул. Двинская, 2, 2а, 7, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 13а, 14, 18, 20

ул. Невская, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12, 12а, 12б, 14, 16, 18, 18а, 18б

ул. Ткачева, 3, 4, 5, 6, 7б, 9, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 18, 18а, 20

ул. Рокоссовского, 38, 40а, 40б, 40в, 42, 44, 48, 48а, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, 58а, 60

ул. Днестровская, 2а, 12, 12б, 14а, 14б

ул. Хиросимы, 1, 4, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 20

ул. Селенгинская, 9, 11, 16

ул. Х. Нурадилова, 7

С 17 до 26 августа 2026 года горячую воду отключат:

пр. Ленина, 2, 2а, 5, 6, 41 б, 43/2, 50, 51а, 53, 56, 57, 59р, 60

ул. Глазкова, 14б, 15, 22, 23, 27

ул. Дымченко, 8, 14, 18, 18а, 18б, 20

ул. Землянского, 3, 5, 9

ул. Бакинская, 2, 2а, 13

ул. Коммунальная, 18

ул. 7-й Гвардейской, 6, 7, 12а, 17а

ул. Наумова, 14

ул. Краснознаменская, 6, 8

ул. Ленина, 6, 11

ул. Пражская, 1

ул. Советская, 3, 26а, 28а, 36, 38

ул. Чуйкова, 37, 51а, 55

ул. Порт-Саида, 7а

ул. Комсомольская, 6, 8

ул. Коммунистическая, 56

С 24 до 25 августа 2026 года горячую воду отключат:

ул. Скосырева, 1а, 1б

ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН

С 10 по 20 августа 2026 года горячую воду отключат:

ул. Чигиринская, 2

ул. Ардатовская, 2

ул. Буханцева, 48, 50, 66

ул. Клубная, 13

Отключение горячей воды 12 августа 2026:

ул. Автотранспортная, 79

Отключение горячей воды с 17 по 18 августа 2026:

ул. Рабоче-Крестьянская, 50, 52

Отключение горячей воды с 24 по 28 августа 2026:

ул. Козловская, 16, 16а, 25, 37, 47б

ул. Клинская, 33, 34, 35

ул. Калинина, 19, 21, 23, 25

ул. Канунникова, 9

ул. Огарёва, 1, 2, 7, 21б

ул. Рабоче-Крестьянская, 21, 25, 27

ул. Баррикадная, 19, 19А

ул. Иркутская, 8

ул. Циолковского, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 29, 31

ул. Грушевская, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12

ул. Каменская, 4, 6, 8, 10

ул. Лавочкина, 2, 3/1, 3/2, 5, 6/1, 7, 10/1, 10А

ул. Краснослободская, 17, 19

ул. Кузнецкая, 12, 16, 18, 20

ул. Елецкая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

ул. Моздокская, 3, 5, 7

ул. Череповецкая, 1, 1а, 1а/1, 3, 5, 11/1, 11/2, 11/3

ул. Ростовская, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19

ул. Дубовская, 3, 5, 10, 14, 14а, 16, 16а, 18

ул. Буханцева, 2, 2а, 2б, 4, 6, 18/1

ул. Липецкая, 5, 7

ул. Новоузенская, 10а

ул. Профсоюзная, 16а, 20

ул. Ковровская, 4

ул. Бобруйская, 1, 1а

ул. Пугачевская, 5а, 5г, 5д

ул. Гомельская, 7

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

С 4 по 14 августа 2026 года горячую воду отключат:

ул. 35-й Гвардейской, 4, 21, 1/1, 3/1

ул. Родниковая, 14, 16, 18

ул. Богданова, 1/1, 1/2, 1/3, 25, 28, 30

пр. Университетский, 49, 54, 57, 71, 72, 84, 87, 90, 92, 94, 96, 98

ул. Академика Королева, 1, 3, 3/1, 5, 7

ул. Автомобилистов, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14

ул. 50-летия ВЛКСМ, 2, 4

ул. Славская, 3, 10, 12

ул. Полухина, 2/1, 2/2

ул. Алексеевская, 5, 7, 9, 19, 21, 25, 31, 50

ул. Тормосиновская, 12

ул. Даугавская, 4, 5, 7а, 20

ул. Петровская, 9

ул. Калининградская, 2а, 21

ул. Краснопресненская, 3

пер. Удмуртский, 2

Отключение горячей воды с 6 по 17 августа 2026:

ул. Маршала Василевского, 2, 4, 6

пр. Университетский, 100

Отключение горячей воды с 11 по 12 августа 2026:

ул. Тулака, 2, 2/1, 3, 3/1, 4, 5, 6, 7, 8, 8/1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20

ул. Туркменская, 12, 14, 14а, 19, 21

ул. Авиаторская, 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 5, 7

ул. Л. Толстого, 1, 1а, 1б, 5, 5а, 7

ул. Аджарская, 35, 37, 16, 18

ул. К. Маркса, 7, 9,11, 13, 15, 17, 19

ул. Ярославская, 4, 6, 8, 10, 12

КИРОВСКИЙ РАЙОН

Отключение горячей воды 13 августа 2026:

ул. Курчатова, 10а, 18

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

С 3 по 6 августа 2026 года горячую воду отключат:

ул. 2-я Караванная, 21, 37, 39, 41, 43

ул. Гремячинская, 10а, 12а, 11, 18, 26, 28

ул. Саушинская, 1, 1а, 2а, 4, 6, 7, 30, 32, 41

ул. Зерноградская, 1а, 2, 3, 6, 8, 10

ул. Николаевская, 4, 6, 11, 13, 15

ул. Светлоярская, 46

ул. 2-я Штурманская, 2, 3, 5, 7, 7а, 9, 9а, 11, 13, 15, 19

ул. Танеева, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

ул. Вучетича, 1, 2, 4, 5, 5а, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 18а, 19, 20, 22, 24

ул. Ломакина, 1, 1а, 6, 8, 12, 22, 26, 28, 3, 5, 5а, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 24а

ул. 50 лет Октября, 3, 5, 7, 13, 15, 4, 6, 8, 10, 12, 17, 25, 27, 20, 22, 24, 28, 30, 36а

ул. Голубева, 1а, 3

ул. Фадеева, 29, 31, 33, 33а, 37, 39, 41, 41а, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 59, 59а, 61, 63, 65

пр. Канатчиков, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 2, 4, 6, 16а, 17, 19, 21, 18, 20, 22, 26

ул. Бахтурова, 21, 23, 27, 29, 31

ул. Российская, 2, 4, 5, 7, 10, 12, 14, 16

пр. Героев Сталинграда, 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17

ул. Удмуртская, 2, 4, 6, 14, 20, 22, 24, 28, 30, 36, 38, 45, 47а, 51, 69, 71, 91, 93, 95, 97, 99, 103, 105

пр. Столетова, 2, 2а, 6, 32, 34, 38, 43, 44, 48, 50, 51, 53, 55

ул. Пятиморская, 15, 37, 39, 41, 41а

ул. Я. Коласа, 24

ул. Моцарта, 17а

ул. Брестская, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23

ул. 40 лет ВЛКСМ, 5, 17а

ул. Копецкого, 1а, 10

ул. Мачтозаводская, 122, 124

ул. Панферова, 2, 4а, 6, 8, 10, 12, 14

ул. Гагринская, 1, 5, 7, 7а, 9

ул. 2-я Динамовская, 6а, 7

Отключение горячей воды с 17 по 24 августа 2026:

ул. Доценко 70

ВАЖНО! Отключение горячей воды в Волгограде могут перенести или отменить по независящим от редакции причинам. График мы регулярно обновляем и вносим все изменения.

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