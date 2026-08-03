Пекло отступит на второй неделе Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Погода в Волгоградской области недолго радовала жителей ночной прохладой. С первых дней августа в регион вернулась 38-градусная жара. Но такое пекло надолго не задержится. По прогнозу метеорологов, со второй недели последний месяц лета в Волгограде будет довольно сухим и вполне комфортным по температуре. Какой будет погода в Волгограде и области в августе 2026 года, сайту volgograd.kp.ru рассказал врио начальника отдела гидрометеорологического обеспечения Волгоградского ЦГМС Михаил Гордеев.

Какая погода будет в Волгограде и области в августе 2026 года

- По предварительному прогнозу Росгидромета, в августе 2026 в Волгоградской области среднемесячная температура ожидается на 0,8 градуса ниже нормы в 23,8 градуса. Количество осадков – 60-70% от климатической нормы в 30 миллиметров, - рассказал Михаил Гордеев.

Август в Волгограде будет довольно сухим, а начало месяца запомнится изнуряющей жарой. Днем 4 августа в Волгограде будет до +36 градусов, ночью 20...22º. Местами по области ожидается пекло до 38 градусов. Зато на севере региона будет царить ночная прохлада – температура опустится до 12-17 градусов.

В среду, 5 августа, в областном центре прогнозируют небольшой дождь и грозу с порывами ветра до 15-20 метров в секунду. По области местами также будет штормить и поливать. Жара немного спадет. В Волгограде ожидается 22...24º ночью и 32...34º днем. После снова припечет и будет сухо.

- В первой декаде августа температура будет довольно высокая, в пределах 30-35 градусов, по юго-востоку региона до 38. Такая жара продержится до 8-9 августа. Далее с прохождением холодного фронта температура в Волгоградской области несколько понизится и будет в пределах комфортных 23-28 градусов днем и 13-16 градусов ночью, - дают прогноз синоптики.

Начало месяца будет жарким. В отдельные дни еще будут кратковременные дожди и грозы в отдельных районах. Ветровая нагрузка сохранится только при грозах. Во второй-третьей декадах августа в Волгограде и области ожидается вполне комфортная и более сухая погода. Нас ждет понижение грозовой активности и высоких температур.

Кстати, июль в этом году не отметился природными аномалиями. Хотя и запомнился довольно частыми сильными дождями в отдельных населенных пунктах региона. Так, в Михайловке в конце июля выпало 37 миллиметров осадков за 6 часов. Но такая погода не является опасным явлением. Волгограду с этим повезло. Ливень и потоп обошли город стороной.

- В целом в этом году лето более-менее комфортное по сравнению с тем же 2025-м, когда неделями держалась аномально жаркая погода в отдельных районах. В июле 2026 года только один день дал в Волгоградской области жару больше 40 градусов. Так, 26 июля в Эльтоне зафиксировали 41,1, в Палласовке - 40,3 градуса. Но температурный рекорд многолетних наблюдений не перекрыт. От августа рекордом тоже не ждем.

Пока же волгоградцам лучше избегать пекла, реже выходить на улицу днем, не забывать брать с собой воду, панаму и пользоваться солнцезащитными кремами. Впереди еще целый месяц лета, а может и два, если повезет с погодой в сентябре.

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