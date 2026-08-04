В больнице скончался пострадавший при атаке БПЛА мужчина Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Число жертв массированной атаки украинских беспилотников на Волгоград ночью 31 июля выросло до двух. В больнице скончался мужчина, который пытался вытащить из горящего дома свою жену. Погибли оба супруга. Двоих раненых при ударе БПЛА выписали из больницы. Медики борются за жизни еще пятерых пострадавших, один из них остается в реанимации. Последние свежие новости о состоянии раненых на сегодня, 4 августа 2026 года, сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Последние новости об атаке БПЛА на Волгоград 31 июля: что известно на сегодня о погибших и пострадавших, последствиях удара

Ночная атака БПЛА 31 июля на Волгоград навсегда изменила жизнь жителей поселка Буревестник в Красноармейском районе. Там обломки беспилотников привели к пожару, который полностью уничтожил частный дом на две семьи. Одной семье удалось спастись. Второй не повезло. Сначала под завалами обнаружили тело 32-летней женщины. Муж пытался вытащить ее из огня и получил сильные ожоги. 3 августа он скончался в больнице.

- Один человек, находившийся в реанимации, несмотря на усилия медиков, скончался. Он получил ранения, несовместимые с жизнью, - рассказали в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Взрывной волной побило крыши и окна еще нескольких домов и автомобилей поселка на юге Волгограда. Двоих его жителей уже выписали в удовлетворительном состоянии. Они продолжат лечение дома. Еще пять человек остаются в больницах. Врачи борются за жизнь второго тяжело пострадавшего.

- Второй пациент, находящийся в реанимации, продолжает лечение. Его состояние оценивается как средней степени тяжести, - рассказали в облздраве. Его супруга уже дома.

Соседи всем миром собрали помощь пострадавшим волгоградцам – на похороны и восстановление домов.

Напомним, атака БПЛА на Волгоград и склад Wildberries-Вайлдберриз ночью 31 июля 2026 года длилась несколько часов. Взрывы гремели с двух часов ночи до самого утра. Удар беспилотники нанесли сразу по трем районам города. Горели нефтезавод и частные дома в Красноармейском районе, полностью выгорел склад Вайлдберриз в Дзержинском, от взрывов повреждены восемь многоэтажек в Тракторозаводском. Дым от пожаров, которые тушили больше суток, привел к превышению ПДК вредных веществ в воздухе.

По сообщению пресс-службы Вайлдберриз, после атаки беспилотников логистический центр ВБ в Волгограде приостановил работу. Компания перестроила цепочки поставок. Волгоград не принимает и не отгружает товары. Ликвидация последствий продолжается.

Подписывайтесь на наш MAX и Telegram, там самая оперативная информация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Атака БПЛА на Волгоград: женщина погибла, 8 раненых, двое тяжелых, склад Вб сгорел