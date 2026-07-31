Массовое отключение света 3 августа грозит четырем районам Волгограда

Электричество отключат на день Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Волгограда в начале первой рабочей недели августа снова ожидают очередные временные неудобства из-за перебоев с электричеством. В понедельник, 3 августа 2026 года, довольно массовые отключения света запланировали в жилых домах и организациях четырех районов областной столицы. Энергетики компании «Россети Юг» проведут профилактические и ремонтные работы в Краснооктябрьском, Ворошиловском, Советском и Красноармейском районах. Волгоградцам стоит заранее подзарядить гаджеты и уже сегодня подготовить холодильники к отключению в жару.

В Краснооктябрьском районе Волгограда отключение электричества 3 августа 2026 с 9.00 до 17.00 уже в который раз запланировали в домах и организациях по адресам: пл. Белинского, 14, 15а, пер. Лермонтова, 1, 4, 5, 6, 11, 13/1, ул. Лермонтова, 5-19, 23-29, НПО Интеллектуальные технические системы, ул. Мичурина, 63а-75, 68а-76, 64, 66, 66а, ул. Просторная, 17а-23, 20-28, 18/4, ул. Чайковского, 37, 39, 45-65, 48-66,ФЛ Ткачев, 44 (автомастерская).

В Ворошиловском районе Волгограда среди коммунальных страдальцев, которых затронут отключения света 3 августа 2026, окажутся с 9.00 до 17.00: ул. Базисная, 115-117, 115а, ул. Елисеева, 4, 6, ул. Кронштадская, 41, 43, ул. Нагорная, 139-151, 118-126, 129, 100, 101, 297, 298, 132, 134, ООО РИМ, ул. Нежинская, 2-10, 1а, 1, 3, 5, ул. Ойротская, 184, ул. Орская, 252, 261а, 300.

В Советском районе Волгограда отключение света 3.08.2026 затронет с 10.00 до 15.00 дома по адресам: ул. 64-й Армии МБУ Северное, 52, ГЭС Поволжье, ИП Бахмутова, ул. Агашиной, 50-64, 63-75, ул. Богомолова, 19, 23-33, 30-38, 42-48, ул. Буркова, 2-16, 1-13, 1а, ул. Засекина, 18-30, 34-40, 44-52, 56, 62, МБУ Северное, Первая Башенная Компания, 3 - Светосервис-Волгоград, ул. Лесомелиоративная, 284а, 284б, 284, 300, 300-1, 290, 285-295, 285а, 299, 213-217, 219а, 219б, 214-245, 222а, 297, ФЛ Бородина, Волгоградгоргаз, ул. Люберецкая, 24, ул. Окунева, 63-75, 70-88, ул. Платонова, 45, 51-57, 50-54, 58-68, ул. Стругацких, 1, пер. Тепличный, 27, 29, 22-30, 22а-30а, 29а, 308, 309, 301-4, 302-4, 303(ж/д), 303 ФЛ Бородин, 305, 306-1, 306-2, 307-1, 307-3, ООО Система, ул. Шукшина, 4-14, 11а. С 9.00 до 17.00 обесточат дома на ул. Гвоздкова, 16, 18.

В Красноармейском районе Волгограда отключение электроснабжения 3 августа 2026 пройдет с 10.00 до 15.00 на пр. Канатчиков, 7, 9, ул. Ломакина, 19, ИП Ларина, ФЛ Мельникова, ИП Прокопцов.

Учтите, отключения могут перенести или отменить в последний момент по независящим от редакции причинам.

Также волгоградцев в начале августа ждет очередная волна отключений горячей воды.