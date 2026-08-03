Массовое отключение света 4 августа грозит лишь трем районам Волгограда

Света не будет весь день Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Волгограда опять ждут очередные временные неудобства из-за перебоев с электричеством. Во вторник, 4 августа 2026 года, весьма массовые отключения света запланировали в жилых домах и организациях трех районов областной столицы. Энергетики компании «Россети Юг» проведут профилактические и ремонтные работы в Краснооктябрьском, Дзержинском и Ворошиловском районах. Горожанам лучше сегодня заранее подзарядить гаджеты и подготовить холодильники к отключению в 35-градусную жару.

В Краснооктябрьском районе Волгограда отключение электричества 4 августа 2026 затронет с 9.00 до 16.00 часов дома по адресам: пер. Вязниковский, 27, ул. Ермоловой, 34-40, ул. Слуцкая, 12-34, 13-35, ул. Типографская, 39-71, 42, 44, 50-66, ул. Узловая, 19а, 19-59, 59/1, 61, 63, 65/1, 65, 67, 16-68, ул. Шатурская, 26, ИП Шевелева, Волгоградгоргаз. С 9.00 до 17.00 свет отключат на пл. Белинского, 14, ул. Лермонтова, 23-29, ул. Мичурина, 63а-75, 68а-76, 64, 66, 66а, ул. Просторная, 17а-23, 20-28, 18/4.

В Дзержинском районе отключение света 4 августа запланировали с 9.00 до 17.00 на ул. Качинцев, 79, 81д, 110, 112, 114, ИП Березкин, ФЛ Грищенко, ФЛ Понукалина, ИП Чекалов, ООО Тергид, ул. Московская, 5а, нотариус Осипова.

В Ворошиловском районе Волгограда среди коммунальных страдальцев, которых затронут отключения света 4.08.2026, будут с 9.00 до 17.00 дома по адресам: ул. Валдайская, 196а, ул. Вяземская, 49, ул. Кронштадская, 82-92, 71, ул. Кузнецкая, 105-113, 136, 138а, 138-140, 142а, 144, ул. Радомская, 5-11, ул. Уржумская, 9, 11а, 11б, 13, 15, 15-31, 10-32, ул. Чигиринская, 1-17, 6-12.

Учтите, отключения света в Волгограде могут перенести на другой день или отменить в последний момент по независящим от редакции причинам.

Также жителей Волгограда в начале августа ждет новая волна отключений горячей воды.

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