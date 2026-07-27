Массовое отключение света 28 июля грозит сразу пяти районам Волгограда

Электричества не будет долго Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Волгограда снова ожидают очередные временные неудобства из-за перебоев с электричеством. Во вторник, 28 июля 2026 года, весьма массовые отключения света запланировали в жилых домах и организациях сразу пяти районов областной столицы. Энергетики компании «Россети Юг» проведут профилактические и ремонтные работы в Краснооктябрьском, Дзержинском, Центральном, Ворошиловском и Красноармейском районах. Горожанам стоит сегодня заранее подзарядить телефоны и гаджеты, а также подготовить холодильники.

В Краснооктябрьском районе Волгограда отключение электричества 28 июля 2026 с 10.00 до 13.00 запланировали на ул. Штеменко, 37а. С 9.00 до 18.00 света не будет по адресам: пл. Белинского, 1а-13а, 1/1, 3/1, 5/1, 4-12, 15, 15б, 14, 15а, пер. Лермонтова, 1, 4, 5, 6, 11, 13/1, ул. Лермонтова, 5-19, 23-29, НПО Интелектуальные технические системы, ул. Мичурина, 63, 63а-75, 68а-76, 64, 66, 66а, ул. Просторная, 3-15, 4-18, 18/1, 18/3, 17а-23, 20-28, 18/4, ул. Чайковского, 37, 39, 41-65, 46-66,ФЛ Ткачев, 44 (автомастерская).

В Дзержинском районе среди коммунальных страдальцев, которых затронут отключения света 28 июля 2026, окажутся с 9.00 до 17.00 жители домов по адресам: ул. Витимская, 35а, ул. Днепровская, 20-26, 26а, 28-32, 32а, 34-40, 21-43, 43а, ул. Денисовская, 32-44, 35-45, 45а.

В Центральном районе Волгограда отключение электричества 28.07.2026 продлится дольше всего – с 6.00 до 17.00. Света не будет в домах на ул. Глазкова, 22, пр. Ленина, 59р.

В Ворошиловском районе Волгограда отключение света 28.07.2026 наметили с 9.00 до 16.00 на ул. Ейская, 1-17, 3а, 5а, 11а, 15а, 2-26, 4а, 16а, 20а, 22а, 24а, 26а, 26б, ул. Лугопольская, 72, 91-97, ул. Просвещения, 6, 6а, 1а, 1, 3, 5, ул. Чарджуйская, 97, ул. Чигиринская, 69-77, 69а, 73а, 64-68. С 9.00 до 17.00 электричество отключат по адресам: ул. Канунникова, 1, ул. КИМ, 16, 18, ул. Ковровская, 4, ул. Рабоче-Крестьянская, 2, ул. Неждановой, 10/15, 6, 6/1 ИП Головчанский, 6А Интертехника Трейд, 4Д ФЛ Киракосян, 6Д ИП Дегтярев, ул. Немировича-Данченко, 46/140. С 9.00 до 14.00 обесточат: ул. Академическая, 1, 1а, 2-6, 16, 18, 20, ул. Астраханская, 1, 5, 11, 13, 2-10, ул. Запрудная, 2, 3, 4, 5, 7а, 7б, 11, 13, 15, 15а, ул. Институтская, 1, 3, 2, 4, 4а, 8, ул. Калмыцкая, 1, 5, 7, 11, 2-8, ул. Курская, 1, 3, Учебный центр, ул. Московская, 1-11, 2, 6, 10, ул. Новостроек, 2, 4, 8, 3-9, 13, 15, ул. Одесская, 1-9, 2-10, ул. Окружная, 1, 3, ул. Песчаная, 15, ул. Производственная, 3 ФЛ Кувикова, 7 - ИП Магомедов, поселок Царицын, Конно-спортивный клуб Премьер, ул. Центральная, 3Б ТК «Царица».

В Красноармейском районе Волгограда отключение электроснабжения 28 июля оставит без удобств с 9.00 до 17.00 дома по адресам: ул. Гремяченская, 4, ул. Саушинская, 20, 24, ул. Удмуртская, 19а, 21, 23, ФЛ Швец, Магнит, почта, 19, Альфа - М, ИП Капенкин.

Учтите, запланированные отключения могут перенести или отменить в последний момент по независящим от редакции причинам.

Также волгоградцев ждет новая волна отключений горячей воды.

Отключение газа 30 июля запланировали в Тракторозаводском районе Волгограда

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