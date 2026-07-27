Блогер кинул 5000 рублей в воду на Мамаевом кургане и наблюдал, как их достанут

Блогер бросил купюру в воду у скульптуры «Стоять насмерть» на Мамаевом кургане Фото: Игорь БУГАЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Спортивный блогер Святослав Коваленко устроил очередную проверку на жадность для россиян. Скандальную выходку уроженец Астрахани устроил в священном месте. Он бросил купюру 5000 рублей в воду у скульптуры «Стоять насмерть» на Мамаевом кургане в Волгограде. После наблюдал, как посетители мемориального комплекса пытаются достать деньги, лежащие на глубине.

На видео блогер устроил аттракцион «невиданной щедрости». Многие туристы бросают в воду Озера слез и в бассейны у других памятников Мамаева кургана монетки. Большинство – чтобы вернуться в этом место. Коваленко же произносит: «Как говорится, исполняются желания. Я загадал желание». После показывает купюру на дне – слишком глубоко, чтобы ее можно было достать. В итоге один из мужчин снял обувь и полностью зашел в воду. Его вовсе не смущала съемка.

Блогер Святослав Коваленко кинул 5000 рублей в воду на Мамаевом кургане в Волгограде и наблюдал, как их достанут Видео: kovalenko.svyat

В Сети поступок блогера раскритиковали и осудили. Мамаев курган – не то место, где можно устраивать подобные «эксперименты». Многие называют это кощунством и требуют привлечь автора ролика к ответственности.

Как только история получила широкий резонанс, блогер удалил видео со своей страницы. В полиции сейчас проводят проверку по поводу скандального видео.

- В настоящий момент по данному факту сотрудниками Отдела полиции №4 Управления МВД России по городу Волгограду назначена проверка с целью дачи правовой оценки произошедшего и принятия законного решения, - сообщили в главке МВД по региону.

Это уже не первый случай, когда блогеры пытались сделать вирусный контент на Мамаевом кургане. Не одно видео в итоге вылилось в уголовное дело.

Так, предложившего прикрыть «срамные места» Родины-матери блогера из Башкирии приговорили к году принудительных работ.

До этого блогершу из Самары также отлучили от соцсетей и отправили на принудительные работы на 10 месяцев за скандальное видео. Девушку признали виновной в реабилитации нацизма за ролик, где она весело «щекотала» грудь монумента «Родина-мать зовет!». Два месяца она провела в СИЗО.

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