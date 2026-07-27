Отключение газа 30 июля запланировали в Тракторозаводском районе Волгограда

Газа не будет в течение дня Фото: Алексей ФОКИН.

Временное отключение газа ждет жителей Тракторозаводского района Волгограда в четверг, 30 июля 2026 года. Из-за неотложных плановых ремонтных работ на объектах систем газоснабжения и газораспределения останутся без голубого топлива на день дома на шести улицах, сообщили в компании «Газпром межрегионгаз Волгоград».

Отключение газа ждет 30 июля 2026 с 10.00 до 18.00 жителей Тракторозаводского района Волгограда по адресам:

ул. Восстания, 1-5, 1а, 2, 4, 8-22, 9, 11, 13, 17, 19, 20/1, 23, 25, 26, 28, 30;

ул. Калужская, 1, 2-12, 3, 5, 9, 13-25,18;

ул. Лавренева, 1а, 2, 3, За, 3/1, 3/2, 4, 5-13, 8а, 10, 14, 17, 18, 19, 20, 24;

ул. Переяславская, 2-22, 2а;

ул. Северокавказская, 7, 8а;

ул. Таллинская, 1, 3, 7-29, 22-36.

Волгоградцев просят быть предельно внимательными, и не оставлять включенным газоиспользующее оборудование в это время, чтобы избежать несчастных случаев.

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