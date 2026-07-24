Отключение горячей воды грозит двум районам Волгограда с 27-28 июля

Горячую воду отключат на неделю-полторы Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Очередные отключения горячей воды стартуют в Волгограде с 27-28 июля 2026 года. Начнут купаться в тазиках и греть воду от пяти дней до пары недель жители двух районов областной столицы – Тракторозаводского и Красноармейского. А вот в центре Волгограда намеченные ранее работы в эти даты отменили. Смотрим, где запланировали отключение горячей воды в Волгограде на сегодня и кому не повезет в ближайшую неделю.

В Тракторозаводском районе Волгограда отключение горячей воды запланировали с 28 июля по 7 августа 2026 включительно на Спартановке. Полторы недели будут купаться в тазиках жители десяти улиц, среди которых улицы Богомольца, Гороховцев, Менжинского, Мясникова, Грамши, Набережная Волжской флотилии, Николая Отрады, Павлова, Кропоткина и Кастерина. В списках десятки домов.

В Красноармейском районе отключение горячей воды пройдет с 27 по 31 июля 2026 года. Среди коммунальных страдальцев на пять дней окажутся жители улиц Алийской, Героев Малой Земли, Сидорова, Судостроительной и Электростальской.

А вот в Центральном районе Волгограда ранее планировали отключение горячего водоснабжения на шести улицах с 27 июля по 5 августа. Но его отменили. Жители домов на Пархоменко, Новороссийская, Двинская, Невская, Ткачева и Рокоссовского могут порадоваться: в эти даты они будут с горячей водой. Отключение пройдет позже.

Смотрите полный график отключений горячей воды в Волгограде на июль 2026 с адресами и номерами домов.

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