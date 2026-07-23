Волгоградцев и волжан ждет масса летних развлечений Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В программе мероприятий на выходные 25-26 июля в Волгограде - концерт рок-фестиваля в ЦПКиО, открытие Южного парка, День Нептуна, танцы и музыка, кинопоказы и летние развлечения для детей и взрослых. Волжский масштабно отметит День города. Смотрим, куда сходить в Волгограде и Волжском в пятницу, 24 июля, в выходные 25-26 июля 2026 года, что будет на каникулах интересно и бесплатно.

Программа мероприятий в ЦПКиО Волгограда 24 июля, в выходные 25-26 июля 2026: куда сходить

Развлекательная программа в ЦПКиО Волгограда стартует в пятницу, 24 июля, с 18.00 – на главной сцене пройдет традиционный Серебряный вечер. Продолжатся и бесплатные кинопоказы на футбольном поле. 24 июля в 20.10 смотрим мультфильм «Вольт» (6+), 25 июля в 20.10 - мультфильм «Ледниковый период» (6+), 26 июля в 20.10 - мультфильм «Кунг-фу Панда» (0+). Не забывайте взять с собой плед. Пенные вечеринки для детей в выходные в начале каждого часа с 13.00 до 17.00.

Утро субботы, 25 июля, в ЦПКиО Волгограда откроет занятие кундалини йогой в 10.00. В 17 часов на футбольном поле концерт «Не школы барабанов», в 18.00 на главной сцене – концерт Центра культуры «Лаукараз». Выступят танцевальные коллективы из Санкт-Петербурга, Самары, Димитровграда, Нижнего Новгорода и Великого Новгорода. А малая сцена Центрального парка в 19.00 снова примет рок-фестиваль «Летний гром». Любимые хиты исполнят группы «Ля диез» и «Эксперимент».

В воскресенье, 26 июля, ЦПКиО в 18.00 приглашает на танцевальную тренировку на главной сцене и на открытое занятие по йоге на футбольном поле.

Вход везде свободный.

Куда сходить в Волгограде 24 июля, в выходные 25-26 июля 2026: программа мероприятий

«Южный парк Волгограда» в створе бульвара Энгельса в Красноармейском приглашает на праздник по случаю открытия 25 июля 2026 в 16.00. В программе: церемония открытия, концерт, детские интерактивы и супер-розыгрыш. В 17.40 начнется дефиле от волгоградского дизайнера Алены Сказки, а в финале с 18.20 выступит кавер-группа. Вход свободный. Также будут работать 50-метровое колесо обозрения и аттракционы. График работы нового парка: в будни с 12.00 до 22.00, в выходные - с 10.00 до 22.00.

Новый парк открыли в Красноармейском. Фото: ЦПКиО

Комсомольский сад Волгограда в пятницу, 24 июля, в 18.30 приглашает на танцевальный променад. В субботу и воскресенье тренировки по йоге пройдут на лужайке в 9 утра. Мужские игры в парке стартуют 25 июля в 15.00, а с 18.00 волгоградцев приглашают на трехчасовой танцевальный опен-эйр и мастер-классы по сальсе и бачате и кизомбе. В воскресенье, 26 июля, парк приглашает на День Нептуна. Начнется летний праздник в 17.00 с традиционной битвы на водяных пистолетах «Чапай против Штирлица». С собой несите брызгалки любых размеров и конструкций, по желанию - сменную одежду. Сбор в 16.30 у главной сцены. Возраст значения не имеет. А в 18.00 праздничное настроение поддержат концерт на морскую тему, конкурс на Парковую Русалочку и паркового Русала -2026, конкурсы и пенная вечеринка. Вход везде свободный.

В ТРК «Мармелад» 25 июля в 15.00 – безопасные каникулы с обучающей ПДД программой для детей, 26 июля в 16.00 – рок-концерт. Вход свободный.

На фестиваль «Акварельки» приглашает детвору 26 июля в 15.00 ТРЦ «Акварель». В программе – развлекательное шоу, квесты, игры и эстафеты, бумажное шоу, танцы и конкурсы. Вход свободный.

Волжский отметит День города 25-26 июля 2026 с концертами, дискотекой и фаер-шоу

День города 2026 в Волжском масштабно отметят в выходные 25-26 июля. Молодежная праздничная программа 25 июля начнется в 18.00 возле центра «Юность Волжского». В списке мероприятий - мастер-классы, спортивные конкурсы и интерактивы, площадка «Будущее глазами молодых» и концерт кавер-группы «Бриз» с 20.00.

В парке Гидростроитель на День города в Волжском 25 июля 2026 в 17.00 устроят детский праздник с шоу-программой и пенной вечеринкой. В парке Волжский в 18.00 начнется «Молодежный движ» с фаер-шоу, мастер-классами, музыкой и танцами, а в 19.00 – у ДК «Октябрь» пройдет модный показ. На летней сцене в это время пройдет праздник «На волжских берегах». В программе - сбор гуманитарной помощи, мастер-классы, выставка национальных костюмов, плов дружбы, открытая тренировка. На концерте в День города будет выступать волгоградская группа «Кавер-хит» и спецгость.

Салют в этом году не обещают. Фото: мэрия

26 июля отмечать День города 2026 Волжский будет в парке Гидростроитель. Выступать на сцене с 18.00 будут уличный театр «Мягкий знак» из Севастополя, Волжский русский народный оркестр, местные коллективы, а также кавер-группы «Сделано в России» и «Телодвижения». А вот салюта в этом году не обещают, ограничатся пиротехническим шоу.

Вход везде свободный.

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