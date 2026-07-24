В Волгограде будет жара и духота Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Погода в Волгограде в конце недели принесет экстремальную жару на фоне грозы и короткого дождя. В городе будет парилка. По прогнозу регионального ЦГМС, дождь ожидается и в субботу, и в воскресенье. При этом в воскресенье температура поднимется до рекордных 39 градусов в тени. Такого этим летом еще не было. Рассказываем, какую погоду прогнозируют в выходные 25-26 июля 2026 года в Волгограде и области синоптики.

Погода в Волгограде в выходные 25-26 июля 2026: прогноз, температура воздуха, осадки

В субботу, 25 июля, погода в Волгограде будет жаркой, но терпимой. В прогнозе ЦГМС – кратковременный дождь и гроза днем. Правда, увидят осадки не во всех районах. Порывы юго-восточного ветра будут достигать 15-20 м/с. Температура ночью 20...22º, днем жара - 35...37º.

В Волгоградской области 25 июля прогнозируют сильный ветер, кратковременные дожди и грозы с градом в отдельных районах. Ночью будет 19...24º, при прояснении местами прохладно – до 13º. Днем на юге воздух раскалится до 34...39º в тени и лишь на западе будут комфортные температуры - 25...30º. В регионе действуют штормовое предупреждение, высокая и чрезвычайная пожароопасность, запрет на въезд и отдых в лесах.

По прогнозу от Яндекс Погода, суббота, 25 июля в Волгограде будет жаркой, пасмурной и дождливой. Температура днем поднимется до +35º, вечером опустится до +30, а ночью - до +27 градусов.

В воскресенье, 26 июля в Волгограде региональные синоптики ЦГМС снова прогнозируют осадки. При грозе штормовой ветер будет рвать и метать с порывами до 15-18 метра в секунду. Температура достигнет 23...25º ночью, днем будет пекло – до 39º в тени.

В Волгоградской области 26 июля в прогнозе погоды – местами кратковременные дожди, грозы и сильный ветер с порывами до 15-20 м/с. Ночью в восточных районах температура будет в районе 24...29º, в западных - 16...21º. Днем жара - 34...39º, но местами лишь 25...30º.

Яндекс Погода дает похожий прогноз на воскресенье, 26 июля 2026, в Волгограде. Сильный ветер и жара до +38 градусов днем и до +24 ночью.

В понедельник, 27 июля, В Волгограде снова прогнозируют ночной дождь и грозу, температура опустится до 29º в тени, по области - до 30º, а местами будет лишь около 20 градусов днем.

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