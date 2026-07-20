Массовое отключение света 21 июля грозит сразу пяти районам Волгограда

Электричества не будет долго Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Волгограда снова ждут очередные временные неудобства из-за перебоев с электричеством. Во вторник, 21 июля 2026 года, весьма массовое отключение света запланировали в домах и организациях сразу пяти районов областной столицы. Энергетики компании «Россети Юг» проведут профилактические работы и ремонт на электросетях в Тракторозаводском, Краснооктябрьском, Дзержинском, Советском и Ворошиловском районах. Горожанам лучше сегодня заранее зарядить гаджеты и подготовить холодильники к отключению в 35-градусную жару.

В Тракторозаводском районе Волгограда отключение электричества в который раз пройдет 21.07.2026 с 9.00 до 17.00 по адресам: ул. Ломоносова, 2-8, 8а, пер. Ломоносова, 2-6, 2а, ул. Мценская, 2-10, 3-9, ул. Новая, 2-6, 10, 16, 18, 22а, 24, 26, ул. Узловая, 1-17, 17/1, 2-14, ул. Шатурская, 3-15, 15а, ул. Электрогорская, 6-10, ул. Ярцевская, 1-11, 1а, 8-24.

В Краснооктябрьском районе Волгограда отключение света 21 июля 2026 ожидает с 9.00 до 17.00 дома и организации по адресам: ул. Гуртьева, 2, 4, пр. Ленина, 135-141, ФЛ Курочкина, АкваСтройКомплект, ИП Артемьева, ПРОТТОРГ. С 8.30 до 17.00 электроэнергии не будет на ул. Верхоянская, 101-119, 101а, 109а, 112, пер. Вогульский, 16, 12а, 15, 17, 19а, ул. Заполярная, 2-16, 3-9, ул. Западная, 6-10, 5-11, ул. Капитанская, 2-32, 3-17, 7а, ул. Кольская, 16, ул. Мичурин сад, 1-5, ул. Новинская, 6-12, 7-13, пер. Руднева, 23-29, 24-38, ул. Руднева, 90-102, 95-113, 109а, 112, 22а, ул. Южная, 4-8, 1-7.

В Дзержинском районе Волгограда 21 июля отключение электричества также ожидается с 9.00 до 17.00 на б-р 30 лет Победы, 60а, 62, 66, 66а.

В Ворошиловском районе Волгограда отключение электроснабжения 21.07.2026 затронет с 9.00 до 17.00 дома по адресам: ул. П. Ангелиной, ул. Вишневского, ул. Калиновская, ул. Каргопольская, ул. Купавинская, ул. Куприна, ул. Рублева, ул. Тарханская, ул. Тирольская, ул. Ужгородская, 78, 76а, 82а, 86-96, 102, 104, 112а, 112, 114-128, Т2 Мобайл, СНТ Спартак, СНТ Прогресс.

Советский район Волгограда отключение электроэнергии ждет 21 июля с 9.00 до 17.00. Обесточат дома на ул. Алишера Навои, ул. Тбилисская, в пер. Прожекторный.

Продолжаются в Волгограде и плановые отключения горячей воды в июле 2026 года.

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