Массовое отключение света 22 июля грозит сразу шести районам Волгограда

Электричества не будет долго Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Волгограда ожидают очередные временные неудобства из-за перебоев с электричеством. В среду, 22 июля 2026 года, довольно массовое отключение света снова запланировали в домах и на предприятиях сразу пяти районов областной столицы. Энергетики компании «Россети Юг» проведут профилактические работы и ремонт на электросетях в Краснооктябрьском и Тракторозаводском, Дзержинском, Центральном, Ворошиловском и Кировском районах. Волгоградцам лучше сегодня заранее зарядить гаджеты и подготовить холодильники к 35-градусной жаре в течение дня.

В Краснооктябрьском районе Волгограда среди коммунальных страдальцев из-за отключения света 22.07.2026 будут с 8.30 до 17.00 дома по адресам: пер. Вогульский, 15, 17, 19а, ул. Западная, 6-10, 5-11, ул. Заполярная, 3-9, 14, 16, ул. Капитанская, 2-32, 3-17, 7а, ул. Кольская, 16, ул. Мичурин сад, 1-5, ул. Новинская, 6-12, 7-13, ул. Руднева, 22а, 90-102, 95-113, 109а, ул. Южная, 4-8, 1-7.

В Дзержинском районе Волгограда 22 июля 2026 отключение электричества пройдет с 9.00 до 17.00 по адресам: ул. Витимская, 35а, ул. Днепровская, 20-26, 26а, 28-32, 32а, 34-40, 21-43, 43а, ул. Денисовская, 32-44, 35-45, 45а.

В Центральном районе отключение света запланировали 22 июля с 9.00 до 12.00 в здании по адресу ул. Двинская, 9 РосТелеКом.

В Ворошиловском районе Волгограда отключение электроснабжения 22 июля 2026 наметили с 9.00 до 17.00 на ул. Базисная, 103-117, 115а, 106-112, ул. Львовская, 104-132, 124а, 103-133, 103а, 103б, 131а, 133а, 148, 149, 145, ул. Нагорная, 139-151, 118-126, 129, 100, 101, 297, 298, 132, 134, ООО РИМ, ул. Ойротская, 184, ул. Орская, 252, 261а, 300, ул. Приволжская, 151, 153, 127-133, 127а, 110-136, 116а, 118а, 146-154, 135-139, ИП Бакатова.

В Кировском районе Волгограда отключение света 22.07.2026 пройдет также с 9.00 до 17.00 часов. Обесточат дома на ул. Красных Командиров, 180а-218, 225-265, ул. Красногорская, 106-158, 127-171, ул. Маяковского, 146-192, 141-191, ул. Пожарского, 232-288, 231-279.

И в Тракторозаводском районе обесточат 22 июля с 9.30 до 12.00 на ул. Богомольца, 6 (ИП Чиков). С 9.00 до 17.00 свет отключат по адресам: ул. Колумба, 16, ул. Героев Тулы, 13, 15, 17, МТС, ИП Сафаров, ФЛ Зограбян, (ж/д), ООО КардиоФарм, 6 - ООО Бета - М.

Продолжаются в Волгограде и традиционные отключения горячей воды в июле 2026 года.