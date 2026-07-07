Волжский отметит 72-й день рождения. Фото: мэрия

Волжский будет отмечать 72-летие и День города 2026 четыре дня: 22 июля, 24 июля и в выходные 25-26 июля. В программе праздничных мероприятий множество интересных событий – модный парад, концерты, фестивали, семейные и спортивные праздники, развлечения для детей и взрослых. Главные события развернутся в парках Гидростроитель и Волжский. Сайт volgograd.kp.ru публикует полную программу мероприятий на День города 2026 в Волжском.

Рыболовный фестиваль на День города в Волжском 18 июля 2026

Праздничный марафон на День города 2026 в Волжском откроет Рыболовный фестиваль «Волжская FISHka». Любители рыбалки соберутся 18 июля с 9.00 до 11.00 на реке Ахтуба в поселке Металлург. Главным призом станет лодка, подготовили отдельную номинацию и для юных рыбаков. Обязательна предварительная регистрация по телефону: +7(909)384-49-79. Регистрация на месте пройдет с 7.00 до 8.30.

Волжский, мероприятия на День города 22 июля 2026

Праздник на День города 2026 пройдет под лозунгом «Волжский – город сильных людей». День рождения Волжского 22 июля начнется в 9.00 с торжественного митинга и возложения цветов к памятнику Логинову. А вечером будут чествовать отличившихся горожан.

Программа мероприятий на День города в Волжском 24 июля 2026

Праздничная программа на День города в Волжском продолжится 24 июля в 17.00 в поселке Краснооктябрьском. Развлечения ждут горожан в спортцентре «Восход». В ДК «ВГС» также в 17.00 в пятницу начнется концерт «Город, построенный мной».

Программа праздника на День города 2026 в Волжском: расписание мероприятий 25 июля

Детский день города с развлечениями устроят в Волжском 25 июля 2026 в парке Гидростроитель. Начнется праздничная программа в 17.00.

Праздник для молодежи на День города 2026 в Волжском стартует 25 июля в 18.00 на площадке у центра Юность. А в парке Волжский в 18.00 горожан ждут «Молодежный движ» и модный показ «Фэшн парад».

Отмечать День города 2026 в Волжском парке Новый город будут 25 июля в 19.00. В программе мероприятий – много активности и спорта «На волжских берегах».

Программа мероприятий на День города 26 июля 2026 в Волжском: расписание праздника

Праздничная программа с зажигательными кавер-группами на День города в Волжском 26 июля 2026 начнется в парке Гидростроитель.

На летней сцене парка Волжский 26 июля тоже пройдет большой концерт. Выступать на День города 2026 здесь будут лучшие коллективы Волжского и популярные артисты из Волгограда. Кто именно – станет известно чуть позже.

Важно! Учтите, меры безопасности на время гала-концерта в Волжском усилят. Гостей будут пускать на праздник через рамки и досмотр. Дороги в местах праздничных мероприятий перекроют, а в магазинах поблизости запретят продавать алкоголь.