В Волжском ярко отметят День города 2026. Фото: мэрия

День города в Волжском ярко отметят 25 и 26 июля 2026 года. На время массовых мероприятий перекроют дороги и ограничат движение транспорта. В схеме перекрытия – подъезды к паркам. Также не будут продавать алкоголь и пиво в розницу на территориях, прилегающих к местам празднования.

Где в Волжском перекроют дороги на День города 25-26 июля 2026 года

В схеме перекрытия дорог в Волжском 25 июля 2026 с 15.30 до 23.00 оказались следующие улицы: ул. Зорге (от улицы Комсомольской до площади Комсомольской); въезд в парк Волжский (первый и второй съезд направо с проспекта Ленина после гостиницы); а также въезд на парковку гостиницы «Ахтуба».

Перекроют дороги в Волжском 26 июля 2026 с 16.00 до 23.00 лишь на улице Зорге от улицы Комсомольской до площади Комсомольской.

Где в Волжском не будут продавать алкоголь на День города 25-26 июля 2026 года

На День города 2026 в Волжском запретят розничную продажу алкоголя 25 июля с 15.00 до 23.00 по адресам: ул. Набережная, 75-77 и 12л; пр. Ленина, 76–86 и 75–97; ул. Энгельса, 1; ул. Сталинградская, 3-9.

Не будут продавать алкоголь в Волжском 26 июля 2026 с 15.00 до 23.00 по адресам: ул. К. Маркса, 15–47, 10–12; ул. Комсомольская, 15–29, 18–24; пр. Ленина, 18–30, 15–29; ул. Циолковского, 10–18, 13–17.

Кафе, ресторанов и баров запрет на продажу алкоголя не коснется.

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