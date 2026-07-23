Украшением парка стало колесо обозрения. Фото: Южный парк Волгограда.

В Волгограде в субботу, 25 июля, в Красноармейском районе пройдет праздник по случаю открытия нового Южного парка Волгограда. Новое место отдыха появилось в створе бульвара Энгельса. Меньше чем за год на бывшем пустыре вырос зеленый парк с аттракционами, украшением которого стало колесо обозрения «Красное солнце Волгограда». С высоты 50 метров волгоградцы могут увидеть многие достопримечательности Красноармейского. Организаторы опубликовали полную программу праздничного открытия Южного парка 25 июля 2026 года в Волгограде.

Открытие Южного парка 25 июля 2026 года в Волгограде: программа мероприятий

Праздничная программа стартует в субботу, 25 июля, в 16.00. После торжественной церемонии открытия на сцену выйдут детский ансамбль народного танца «Россия», образцовый художественный ансамбль народного танца «Русь», хореографический ансамбль «Радуга» и другие детские коллективы. В 17.40 зрители увидят модное дефиле от волгоградского дизайнера Алены Сказки. В финале праздника выступит кавер-группа, а организаторы разыграют большой приз среди гостей парка.

Несколько аттракционов уже запустили в парке. Фото: Южный парк Волгограда.

Чертово колесо и аттракционы в Южном парке Волгограда: какие работают, цена билета

Гости Южного парка уже могут прокатиться на аттракционах. Как рассказали организаторы, уже работают аттракционы «Диско», «Пиратский корабль», башня «Прыжок в небо», многоместные качели «Вращающаяся вышка», горки «Циклон» и Цепочная карусель. Со вторника в парке запустили и 50-метровое колесо обозрения «Красное солнце».

Прокатиться на колесе обозрения могут все без ограничений по возрасту, росту и весу. Не пустят только животных. Один круг колесо выполняет примерно за 10 минут. В кабинку помещаются до 4 взрослых и 2 детей. Стоимость взрослого билета в будни 550 рублей, в выходные и праздники – 600 рублей. Детский билет – 450-500 рублей. Бесплатно пустят малышей до 3 лет. Дети до 13 лет могут кататься только в сопровождении взрослых.

Есть и VIP-кабинка, которую можно арендовать за 1800 рублей за 2 круга. За эти деньги прокатиться в ней может до 4 человек.

Стоимость других аттракционов: «Вращающаяся вышка» и «Прыгающая машина» – 300 рублей, «Диско» и «Пиратский корабль» - 400 рублей, «Прыжок в небо» 500 рублей, «Цепочная карусель» и «Циклон» - 400 рублей.

Время работы Южного парка Волгограда летом 2026 года

В будни парк открыт с 12.00 до 22.00 часов, в выходные открывается в 10.00 и закрывается в 22.00. В дирекции парка предупреждают, что график работы аттракционов и активностей может меняться в зависимости от погодных условий. Уточнить информацию можно по телефону горячей линии: +7 (937) 097-14-78. Подробнее узнать об условиях работы аттракционов можно на сайте парка.