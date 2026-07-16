Массовое отключение света 17 июля грозит пяти районам Волгограда

Электричества не будет довольно долго Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Волгограда в конце рабочей недели опять ожидают очередные временные неудобства из-за перебоев с электричеством. В пятницу, 17 июля 2026 года, довольно массовое отключение света запланировали в домах и организациях пяти районов областной столицы. Энергетики компании «Россети Юг» проведут профилактические работы и ремонт на электросетях в Тракторозаводском, Краснооктябрьском, Центральном и Ворошиловском районах. Позже к списку добавился Дзержинский. Центровым повезет больше. Волгоградцам стоит сегодня заранее зарядить гаджеты и подготовить холодильники к отключению в жару.

В Тракторозаводском районе Волгограда отключение электричества пройдет 17.07.2026 с 9.00 до 16.00. Обесточат дома по адресам: ул. Мценская, 2-10, 3-9, ул. Ломоносова, 2-8, 8а, пер. Ломоносова, 2-6, 2а, ул. Новая, 2-6, 10, 16, 18, 22а, 24, 26, ул. Узловая, 1-17, 17/1, 2-14, ул. Шатурская, 3-15, 15а, ул. Электрогорская, 6-10, ул. Ярцевская, 1-11, 1а, 8-24.

В Краснооктябрьском районе Волгограда среди коммунальных страдальцев из-за отключения света 17 июля с 9.00 до 16.00 окажутся дома по адресам: ул. Созидательская, 1-23 и школа №76, ул. Черниговская, 39-63, 44-78.

Позже к списку добавился Дзержинский район. Свет отключат 17 июля с 9.00 до 16.00 на ул. Витимская, 35а, ул. Днепровская, 20-26, 26а, 28-32, 32а, 34-40, 21-43, 43а, ул. Денисовская, 32-44, 35-45, 45а.

В Центральном районе отключение света 17.07.2026 запланировали с 9.00 до 13.00 по адресам: пр. Ленина, 15, ИП Мальцева, ИП Анфимова, ОАО Тижа.

В Ворошиловском районе Волгограда отключение электроснабжения 17 июля 2026 затронет с 9.00 до 12.00 лишь здание на ул. Рабоче-Крестьянской, 18 ООО Венго.

Продолжаются в Волгограде и традиционные отключения горячей воды в июле 2026 года.

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