Выходные в Волгограде будут насыщенными на события Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В программе мероприятий на выходные 18-19 июля в Волгограде - концерт памяти лидера группы «Король и Шут» Михаила Горшенева и конкурс красоты в ЦПКиО, День металлурга с дискотекой и приезжей звездой, много танце, винтажный своп, кинопоказы и летние развлечения для детей и взрослых. Смотрим, куда сходить в Волгограде в пятницу, 17 июля, в выходные 18-19 июля 2026 года, что будет на каникулах интересно и бесплатно.

Волгоград отметит День металлурга 17 июля 2026 концертом Иракли и дискотекой

День металлурга 2026 в Волгограде отметят 17 июля на площади Аттракционов на Спартановке. Начнется праздник в 18.00. В программе мероприятий - дискотека и концерт звезды, выступления кавер-групп и местных коллективов, масса интерактивов, конкурсы и фотозона. Выступать на День металлурга будет певец Иракли. Будет и зажигательная дискотека с Dj Amata. А вот салюта в этом году не будет. Вход свободный (6+).

С Днем металлурга поздравит Иракли Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Программа мероприятий в ЦПКиО Волгограда 17 июля, в выходные 18-19 июля 2026: куда сходить

Развлекательная программа в ЦПКиО Волгограда стартует в пятницу, 17 июля. В в 17.45 на главной сцене пройдет концерт приезжих танцевальных и цирковых коллективов. В 20.00 танцевальную эстафету перехватит DJ Kadir, волгоградцев ждет дискотека «Когда мы были молодыми» и пенная вечеринка. На футбольном поле в 20.10 кинопоказ - смотрим «Лило и Стич» (0+).

В субботу, 18 июля 2026, в 19.00 любителей рока соберет у главной сцены ЦПКиО Волгограда концерт памяти Михаила Горшенева. Хиты «КиШа» исполнят группы «КуСкИ», шоу-проект «Электричка» и спецпроект «Собрание». В 15.00 на поляне у главной сцены пройдет занятие по гимнастике. В 20.10 кинопоказ: «Вонка» (16+).

В воскресенье, 19 июля, в 17.00 в Центральном парке Волгограда пройдет конкурс красоты «Мисс парк» 2026. Юные волгоградки покажут себя в трех этапах: визитка, творческий номер и дефиле. Позаниматься зумбой, растяжкой и ОФП на футбольном поле всех желающих приглашают с 18.00 до 19.30. А в 20.10 начнется фильм «Дети шпионов» (6+).

Вход везде свободный.

Куда сходить в Волгограде 17 июля, в выходные 18-19 июля 2026: программа мероприятий

Комсомольский сад Волгограда вечер пятницы, 17 июля, приглашает провести на танцевальном променаде с 18.30 до 20.00. Суббота начнется с тренировки по йоге на лужайке в 10 утра. В 15 часов 18 июля в парке начнутся Мужские игры с тренировкой по боксу. А в 18.00 волгоградцев ждут трехчасовой танцевальный опен-эйр и мастер-классы по сальсе и бачате и кизомбе. Воскресенье, 19 июля, также откроет занятие по йоге в 10.00. А в 17.00 на сцене – День огурца и большой концерт «Созвездия талантов». Вход свободный.

Волгоградцев ждут танцевальные мастер-классы и вечеринки Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ретро вечеринку «Назад в будущее» устроят в амфитеатре на Центральной набережной Волгограда 18 июля с 19.00. Пространство на берегу Волги превратится в огромную танцплощадку, где встретятся легендарные треки 90-х и новые хиты. Вход платный: 300 руб. (16+).

Винтажный и интерьерный своп пройдет во внутреннем дворике Пожарной Каланчи в центре Волгограда в эту субботу, 18 июля. С 11.00 до 17.00 можно обменяться классными вещами с историей (посуда и открытки СССР, уютные мелочи, игрушки и прочие вещи, кроме одежды и обуви). Обмен в формате «Один на один». Здесь же пройдет выставка уникальной винтажной посуды. Вход свободный. В 11.00 во внутреннем дворике пройдет пленэр под руководством художника Марии Мелиховой. Участие бесплатное (материалы свои). В 17.00 Ольга Малкова проведет лекцию «Машков и Кончаловский. Новый взгляд после больших выставок» (бесплатно). Плюс каждый час можно подняться на смотровую площадку Каланчи за 300 рублей. А в 17.00 и в 19.00 известный архитектор Сергей Сена проведет эксклюзивную экскурсию «205 ступеней над землей». Билет: 600 рублей.

В ТРЦ «Акварель» 18 июля 2026 в 15.00 начнется концерт традиционной корейской музыки. В воскресенье, 19 июля в 15.00 детвору приглашают на фестиваль «Акварельки». В программе – игры, танцы, конкурсы.

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