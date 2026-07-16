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НовостиОбщество16 июля 2026 7:26

Отключение воды 16-17 июля ждет жителей центра Волгограда

Смотрим список адресов, кто останется без воды 16-17 июля 2026 года в Волгограде
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Воды не будет ночью

Воды не будет ночью

Фото: Дмитрий СМИРНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Центральном районе Волгограда 16-17 июля 2026 года запланировали отключение воды. Пересохнут краны холодной и горячей воды в паре домов с вечера четверга до утра пятницы. Причиной станет плановая переврезка водовода подрядной организацией, сообщили в компании «Концессиях водоснабжения».

Отключат воду в Центральном районе Волгограда с 22.00 часов 16 июля до 8.00 часов 17 июля 2026 года по адресам: ул. Мира, 6 и ул. Коммунистическая, 10.

Продолжаются в городе в июле и сезонные отключения горячей воды.