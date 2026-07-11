Массовое отключение света 13 июля грозит лишь трем районам Волгограда

Электричества не будет весь день Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Волгограда на новой неделе ждут очередные временные неудобства из-за перебоев с электричеством. В понедельник, 13 июля 2026 года, довольно массовые отключения света запланировали в домах и организациях трех районов областной столицы. Энергетики компании «Россети Юг» проведут профилактические работы и ремонт на электросетях в Краснооктябрьском, Ворошиловском и Красноармейском. Лучше заранее зарядить гаджеты и подготовить холодильники к жаре на весь день.

В Краснооктябрьском районе Волгограда 13.07.2026 отключение света пройдет с 9.00 до 17.00 по адресам: пл. Белинского, 1а-13а, 1/1, 3/1, 5/1, 4-12, 15, 15б, 14, 15а, ул. Чайковского, 1-65, 2-66, 35а, 2а, ФЛ Ткачев, автомастерская, пер. Лермонтова, 1, 4, 5, 6, 11, 13/1, ул. Лермонтова, 5-19, 23-29, НПО Интеллектуальные технические системы (видеофиксация), ул. 2-я Лермонтова, 2-20, 2а, 1а, 1б, ул. Мамаевская, 23-41, 26-42, ул. Мичурина, 35-63, 63а-75, 68а-76, 64, 66, 66а, ул. Просторная, 3-15, 4-18, 18/3, 17а-23, 20-28, 18/1, 18/4, ул. Обороны Ленинграда, 2, ул. Обороны Севастополя, 45-79, 71а, 44-76, 52а, ул. Ушинского, 1-13, ул. Черноярская, 33-89, 43а, 47/1, 47/2, 55а, 67а, 69а, 73а, 42-100, 58а, 72а, 72б, 78а, 80а.

В Ворошиловском районе Волгограда отключение электроснабжения 13 июля 2026 с 9.00 до 17.00 снова запланировали по адресам: ул. Серпуховская, 4-, 22, ул. Симбирская, 17, 21, пер. Симбирский, 5, 5а, Подразделение Фактор, ул. Царицынской Обороны, 1, 2, 7, 10, 10а, 12, 9, 14, 16, 18, 20, 26, 28, 30, 32.

В Красноармейском районе Волгограда отключение электроэнергии 13 июля 2026 затронет с 9.00 до 17.00 дома на ул. 2-я Штурманская, 15, ИП Кузнецова, ул. Танеева, 12-20, библиотека, центр творчества, ГлобалГидроТех, храм, ФЛ Мавлютов, ФЛ Чекалина, ООО Бета - М, ФЛ Ястремский, ФЛ Лагутин, ЖЭУ-30, ул. Николаевская, 13, 15, Телерадиовещательная Компания.

Продолжаются в Волгограде и летние отключения горячей воды.

Подписывайтесь на наш MAX и Telegram, там самая оперативная информация.