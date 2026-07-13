Отключение газа 14-16 июля ждет два района Волгограда, Камышин и Волжский

Газа не будет довольно долго Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Временное отключение газа сразу на сутки ждет во вторник и среду 14-15 июля 2026 года жителей большой части Советского района Волгограда, 16 июля – часть Краснооктябрьского района. Также 15 июля газа не будет в жилых массивах Камышина и Волжского. Обходиться без голубого топлива придется довольно долго, сообщили в «Газпром межрегионгаз Волгоград» из-за неотложных плановых ремонтных работ на объектах систем газоснабжения и газораспределения. Смотрим список адресов, где пройдут отключения газа.

Отключение газа в Советском районе Волгограда с 9.00 часов 14 июля до 9.00 часов 15 июля 2026: адреса

Многоквартирные жилые дома: ул. Мостового, 3-7; ул. Стрельникова, 12; ул. Журавлинская, 10-14; ул. Семушкина, 4, 5, 7, 9, 14.

поселок Гули Королевой: ул. Геологическая, 1, 2-12, 2А, 7-13, 11Г, 16, 17, 17Б, 17Д, 18, 19, 19Д, 20-30, 21-29, 29Б; ул. Бирская, 3, 4, 7; ул. Юная, 1-9, 2-10; ул. Мостового, 1, 2-8, 7; пер. Мостового, 1-27, 2-6, 20; ул. Вольная, 1-11, 2-16,15А; пер. Фермерский, 2; ул. Зеркальная, 27.

Поселок Водный:

ул. Прибрежная, 1-7, 2, 6, 8, 11-23, 13/1, 21А, 25, 29, 31, 33, 35/1, 35/2, 37/1, 37/2, 39/1, 39/2, 40, 41/1, 41/2, 43, 45; ул. Водная, 1-13, 4-18, 15/1,15/2, 17, 19/1,19/2, 20-28, 21-29, 30/1,30/2, 31,31/2, 32/1,33/1,33/2, 33/2,34/1,34/1, 34/2,35/1,35/2, 36/2,37,38/1, 38/2,39/1, 39/2, 40,41/1, 41/2,42/1, 42/2,43/1,43/2, 44/1,44/2,45,46/1, 46/2,47,48,49,50,51,53,53А, 54,55,57,62, 63,68, 76,77, 78,81, 82, 222, 223;

ул. Орошаемая, 1/1,1/2, 2,3,4/1,4/2, 5,6/1,6/2,7, 8/1,8/2,9,10/1, 10/2,11,12,13/1, 13/2,14,15, 16,17/1, 17/2,18,19/1, 19/2,20,21/1, 21/2,22,23/1, 23/2,24/1,24/2, 25/1,25/2,26,27/1, 27/2,28/1,28/2, 29/1,29/2, 30/1,30/2,31, 31/1,31/2,32/1,32/2, 33/1,33/2,34/1,34/2,35, 36,38,38/1, 38/2,39,40/1, 40/2,42/1, 41,42/2,44/1, 44/2,46,47,48, 52,53, 54,61;

ул. Школьная, 1/1,1/2, 1А/1,1А/2, 1Б/1,1Б/2,2А, 2Б,3/1,3Б,4/1, 4/2,5/1,5/2,5Г, 6/1,6/2,6А/1,6А/2, 7/1,7/2,8/1, 8/2,9/1,9/2, 10/1,10/2,11/1,11/2, 12/1,12/2,13/1,13/2, 14/1,14/2,15/1,15/2, 16/1,16/2,17/1, 17/2,18/1,18/2, 19,19/1,19/2,20/1, 20/2,21,22/1,22/2, 24/1,24/2,26/1, 26/2,27А,28/1, 28/2,30/1, 30/2,32/1, 32/2,34,38;

ул. Степная, 1,1А,2,2А,2Б,3А, 4,4А,6,8,9,12, 13,14,15,17, 18,20,21,22,23, 27,28,28/1,28/2, 29,30, 31,32,33, 34,35,36,37, 38,39,39А,40А/1, 40А/2,40,41,42,43,45, 47,51-69, 54, 75.

Поселок Майский:

ул. Иваницкого, 1/1,1/2, 2/1,2/2,3/1, 3/2,4/1,4/2,5/1, 5/2,6,7/1,7/2, 8,9/1,9/2,10, 11/1,11/2,12, 12А,13/1, 13/2,14,15/1,15/2, 16,16А,17/1,17/2,18, 18А,19/1,19/2,20,21,22, 23,24,24А, 25/1,25/2,26,26А, 26Б,27/1, 27/2,28,29/1, 29/2,30,31/1,31/2,32, 33/1,33/2,34, 35/1,35/2,36, 37/1,37/2,38,39/1, 39/2,42,45,50,52;

ул. Лундышева, 2-20,3-13, 16А, 17-27, 24-48, 29Д, 31-51, 55;

ул. Красикова, 1-37, 1А, 25Г, 26, 28,28Г, 42, 43-63, 50, 60.

Поселок Горный:

ул. Селькохозяйственная, 1-19, 2, 13А, 15А, 17А, 35;

ул. Стрельникова, 1-9, 2-12, 13-17, 19А, 21-27;

ул. Леонова, 1-9, 2-10, 14;

ул. Журавлинская, 1-11, 2-14, 5/2, 13/1, 13/2;

ул. Семушкина, 19А,21-27;

ул. Климчука, 6, 23;

ул. Педагогическая, 1-17, 2-20, 10/2, 19/1,19/2, 21/1, 21/2, 22,23/1, 23/2,24, 25/1,25/2,26, 27/1,27/2, 28, 29/1, 29/2, 30,31/1, 31/2, 32-38, 33;

ул. 36-й Гвардейской, 1-23, 2-8, 4/1, 12, 14, 16/1,16/2, 18-34, 27-31;

ул. Светлая, 4, 7-19, 8, 20-26, 23;

ул. Надежды, 3, 8, 10, 11, 12, 13, 21-29,28, 30;

ул. Ясногорская, 52;

ул. Новгородская, 8;

ул. Бадальяна, 6, 26.

СНТ «Изыскатель»: участки № 111,117, 122,123, 124, 127, 128, 139, 156.

СНТ «Горнополянец»: схема 1, участки № 10,11,15, 34,57,108, 154,233,236А; схема 2, участки № 26,32,38, 49,50, 76,81,84; схема3, участки № 19,22, 39,70, 172,173,195, 223,276; схема 4, участок № 81; схема 6, участки № 6,16, 21,31, 41, 71, 81, 177, 216.

СНТ «Чайка»: уч. №22; массив 2, 138; 23 .

СНО «Шельф»: Массив 1, ул.1, 2,5, 8,9, 12; Массив 1, ул.2, 5,13, 14,19, 20,70, 72,82, 83; Массив 1, ул.3, 4,5, 8,22, 44,47, 60,61,62; Массив 1, ул.4, 1,3, 7,10,11, 12,13, 25,53; Массив 1, ул.5, 5,6,12,16,19, 26,27,28, 30,31,38; Массив 1, ул.6, 1/3,26,31; Массив 1, ул.7, 4, 29; Массив 1, ул.8, 2,10, 17,24; Массив 1, ул.9, 17, 19; Массив 2, ул.1, 11; Массив 2, ул.3, 6; Массив 2, ул.4, 2; Массив 2, ул.6, 3,12, 13,14,24; Массив 2, ул.9, 4,7,12; Массив 2, ул.10, 1,4, 9,10; Массив 3, ул.1, 10Б, 11; Массив 3, ул.2, 6,7, 10; Массив 3, ул.6, 44 ГРПШ; Массив 3, ул.7, 1/3, 5, 15, 16, 20, 25; Массив 3, ул.9, 11.

СНТ «Факел»: 1.уч. № 211,212, 254,275, 370, 416, 438.

СНТ «Солнечная Поляна»: 1.уч. № 121.

Отключение газа в Краснооктябрьском районе Волгограда 16 июля 2026 с 10.00 до 14.00: адреса

ул. Афанасия Ермакова, 60/31,60/35, 60/37,60/45, 60/49,60/51А, 60/88,60/89, 60/114, 60/116,60/130, 60/132,60/148, 60/158,60/161, 60/162,60/172, 60/175,60/180, 60/203, 60/210, 60/212,60/216, 60/229,60/244, 60/260,60/265, 60/270,60/276, 60/280, 60/296.

Отключение газа в Волжском 15 июля 2026 с 9.00 до 13.00: адреса

ул. Медведева, 41, 43А, 45, 51, 55, 57, 59;

ул. Карбышева, 171;

ул. 87-я Гвардейская, 21;

СНТСН «Цветущий сад»: улицы Брусничная, Грушевая, Виноградная, Крыжовниковая, Смородиновая, Терновая.

Отключение газа в Камышине 15 июля 2026 с 8.00 до 17.00: адреса

5 мкр;

ул. Братьев Сорокиных;

ул. Маресьева;

ул. Басалаева.

Жителей Волгоградской области просят быть предельно внимательными, и не оставлять включенным газоиспользующее оборудование – колонки, котлы и плиты.

Подписывайтесь на наш MAX и Telegram, там самая оперативная информация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сбросы на Волжской ГЭС в июле 2026: расходы воды увеличили на гидроузле в Волгограде в середине лета

График отключений горячей воды в Волгограде на июль 2026