Массовое отключение света 14 июля грозит сразу шести районам Волгограда

Электричества не будет долго Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Волгограда ожидают очередные временные неудобства из-за перебоев с электричеством. Во вторник, 14 июля 2026 года, весьма массовые отключения света запланировали в домах и организациях сразу шести районов областной столицы. Энергетики компании «Россети Юг» проведут профилактические работы и ремонт на электросетях в Краснооктябрьском и Тракторозаводском, Дзержинском и Центральном, Ворошиловском и Советском. Волгоградцам стоит сегодня заранее зарядить гаджеты и подготовить холодильники к жаре.

В Тракторозаводском районе Волгограда отключение света 14.07.2026 затронет с 9.00 до 17.00 дома и организации по адресам: ул. Дзержинского, 11, 13, 15, ИП Косолапова, ИП Сова, ФЛ Подшивалов, ФЛ Попов, ФЛ Тарахнова, ФЛ Добронецкая, ФЛ Веселов, ИП Ягель, ФЛ Соловьева, ИП Третьякова, ФЛ Дорин, ФЛ Ордуханов, ИП Кусмарцев, Стоматология, Нотариус, ИП Ходжоян, ул. Ополченская, 12, 14, ИП Степанченко, ИП Королева, ИП Влас, Союзпечать, ИП Косенков, ИП Сукачева, ГАРАНТ, Экспресс-Мода, ИП Гусейнов, ИП Развин, ИП Тюрин, ФЛ Ляхов, ООО МТМ, ИП Саакян, ИП Колосов, ПАО Вымпел-Коммуникации, ФЛ Киреев, ИП Мирзаханян, ФЛ Ахмад, ИП Семенченко, ИП Хомутецкий, ИП Самойлов, ФЛ Салманов, ФЛ Штондина, ФЛ Ордуханов, ООО Плеском, ИП Диков, ИП Айвазян, ИП Подмасков, ул. Шурухина, 18-24, 24а, 26.

В Краснооктябрьском районе Волгограда 14 июля 2026 отключение света запланировали с 9.00 до 17.00 по адресам: ул. Еременко, 72, ул. Вершинина, 34, Стоматология № 7, Коралл-2000, Фаворит.

В Дзержинском районе Волгограда 14.07.2026 отключение электричества пройдет с 10.00 до 11.00 на бульваре 30-летия Победы, 19 В. С 9.00 до 16.00 обесточат дома на ул. Колесникова, 64-76, ул. Щаденко, 34б, ул. Хорошева, 73-75, 79-89, а также ул. Батюка, 96 - ГК Нормаль, 84 - Кооператив Автотурист-3. С 9.00 до 17.00 свет отключат на ул. 8-й Воздушной Армии, 20, 24-30, 28А.

В Центральном районе среди коммунальных страдальцев из-за отключения света 14 июля окажутся с 9.00 до 17.00 дома на ул. Советская, 8, 10.

В Ворошиловском районе Волгограда отключение электроснабжения 14 июля 2026 затронет с 9.00 до 17.00 адреса: ул. Серпуховская, 4, 22, ул. Симбирская, 17, 21, пер. Симбирский, 5, 5а, Фактор, ул. Царицынской Обороны, 1, 2, 7, 10, 10а, 12, 9, 14, 16, 18, 20, 26, 28, 30 и 32.

Советский район Волгограда отключение электроэнергии затронет 14 июля с 9.00 до 16.00. Обесточат дома на ул. 35-й Гвардейской Дивизии, 4, ЦСКА. С 9.00 до 17.00 обесточат: ул. Мариупольская, 10, 12, 14, ООО 61/13, ул. Чебышева, 31, Мясная ярмарка, 36, ул. Запорожская, 3, ООО 61/13, ФЛ Мармус, ИП Коновалов, ИП Карасев, ФЛ Карташов, ФЛ Крюкова.

Продолжаются в Волгограде и июльские отключения горячей воды.

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