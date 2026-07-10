Отключение горячей воды грозит трем районам Волгограда с 13-14 июля

Без горячей воды останутся сотни домов Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Летние отключения горячей воды вновь стартуют в Волгограде с 13-14 июля 2026 года. Начнут купаться в тазиках и греть воду от трех дней до двух недель жители трех районов областной столицы – Краснооктябрьского, Дзержинского и Кировского. Смотрим, где запланировали отключение горячей воды в Волгограде на сегодня и кому не повезет.

В Краснооктябрьском районе Волгограда отключение горячей воды запланировали с 13 по 15 июля 2026 года на 14 улицах, среди которых улицы 39-й Гвардейской, Варшавская, Еременко, Гончарова, Таращанцев, Штеменко, Богунская, Кузнецова, Хользунова, К. Цеткин, Короткая, Новоремесленная, проспект Металлургов и переулок Аэропортовский.

Без горячей воды сразу на 11 дней останется Дзержинский район. Среди коммунальных страдальцев, которые будут купаться в тазиках с 14 по 24 июля 2026 года, будут жители улиц Карла Либкнехта, Рионской, Хорошева и проспекта Жукова.

В Кировском районе Волгограда отключение горячей воды ждет жителей полутора десятков улиц с 13 по 23 июля. В списке дома на улицах Кирова, Быстрова, 64-й Армии, Никитина, Маресевой, Люблинская, Изоляторная, Вельботная, Закавказская, Турбинная, Колосовая, Лячина, Минина, Одоевского, Федотова и Хохолова.

Смотрите полный график отключений горячей воды в Волгограде на июль 2026 с адресами и номерами домов.

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