Волжская ГЭС увеличила сбросы воды в июле 2026 года Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

График сброса воды на Волжской ГЭС на июль 2026 года утвердили Росводресурсы на заседании 9 июля. С этого дня Волгоградский гидроузел увеличил расходы в полтора раза – до 8500 ± 500 кубометров в секунду ежедневно. На режим работы с уменьшенными сбросами перейдет с 21 июля по 10 августа. Дальше все зависит от указаний ФАВР, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на документ. Также в июле скорректировали режим работы других водохранилищ Волги и Камы.

По прогнозу Росгидромета, в июле приток воды в гидроузлы Волги и Камы ожидается около 106% от нормы - 13,4-17,4 кубических километров. Больше всего воды получат Куйбышевское водохранилище - 167% от нормы, Камское (145%) и Шекснинское (104%). Меньше всего будет приток воды в Горьковском водохранилище – лишь 49% от нормы.

- При необходимости режимы работы гидроузлов будут оперативно корректироваться в соответствии с изменением погодных и гидрологических условий, - отметил начальник управления регулирования водохозяйственной деятельности Дмитрий Савостицкий.

Напомним, после долгих лет маловодья в 2026 году большая вода впервые за много лет задержалась на Волге. На режим спецпопуска Волжская ГЭС вышла с 11 апреля. Максимальные сбросы в 23-26 тысяч кубов продержали почти месяц. С 14 июня 2026 года сбросы волгоградского гидроузла уменьшили до 5500 - 6000 ±500 кубометров в секунду. Это позволило открыть в Волгограде, Волжском и Волго-Ахтубинской пойме пять пляжей. Теперь расходы вновь идут на повышение.

График сброса воды на Волжской ГЭС – Волгоградском гидроузле в июле 2026 года

Режимы работы водохранилищ Волжско-Камского каскада Росводресурсы корректируют по погоде и прогнозам. График сброса воды на Волжской ГЭС в низовья Волги в Волгоградской и Астраханской областях в редакции от 9.07.2026 установили со расходами в сутки со средним объемом (обновляется!):

С 9 по 20 июля 2026 – 8500±500 куб. метров в секунду;

С 21 июля по 10 августа 2026 - 6500-7000 куб. метров в секунду.

Допустимый уровень воды в Волгоградском водохранилище перед плотиной Волжской ГЭС остается на максимальной отметке в 15,2 метра.

Подписывайтесь на наш MAX и Telegram, там самая оперативная информация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Волгоградской области опровергли введение QR-кодов на бензин: ситуация с топливом в июле 2026