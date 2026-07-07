Массовое отключение света 8 июля грозит четырем районам Волгограда

Электричества не будет весь рабочий день Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Волгограда среди недели опять ожидают очередные временные неудобства из-за перебоев с электричеством. В среду, 8 июля 2026 года, весьма массовые отключения света запланировали в домах и на предприятиях в четырех районах областной столицы. Энергетики компании «Россети Юг» проведут профилактические работы и ремонт на электросетях в Тракторозаводском, Дзержинском, Центральном и Советском районах. Волгоградцам сегодня стоит заранее подзарядить гаджеты и подготовить холодильники к отключению в самую жару.

В Тракторозаводском районе отключение света пройдет 8 июля 2026 с 9.00 до 17.00 в домах и организациях по адресам: ул. Алюминиевая, 63, ул. Быкова, 1, 4, ул. Золотая, 13, 15, 36, ул. Левитана, 322, ул. Нефритовая, 35, ул. Ополченская, 15, 17, 19, 21, 23, пер. Платиновый, 13, 15, пер. Стальной, 59, ул. Титановая, 52, ул. Клименко, 9, 11, 13, ФЛ Иванов, ИП Нахметов, СНТ Мичуринец-7 квартал 5-7. Также обесточат здания МБУ Северное, Светосервис-Волгоград, ВолгГТУ, Центр по обеспечению деятельности Казначейства, ИП Саад, ФЛ Поздняков, ИП Овчаренко, НПО Интеллектуальные технические системы, Энерджи Груп.

В Дзержинском районе Волгограда отключение электричества 8.07.2026 запланировали с 9.00 до 17.00 по адресам: ул. Университетская, 41, ул. Брюллова, 38, 38а.

В Центральном районе среди коммунальных страдальцев из-за отключения света 8 июля с 9.00 до 17.00 окажутся дома и организации на ул. Коммунистическая, 28, ИП Вавренчук, ул. Порт-Саида, 16, 18, УК ЦентрВолга, ИП Андреев, ул. Мира, 19 (бизнес-центр), 17 (лицей № 5).

Советский район Волгограда отключение электроэнергии затронет 8 июля также с 9.00 до 17.00. Обесточат дома на ул. Запорожская, 3, ул. Линейная, 1, 3, ул. Мариупольская, 10, 12, ул. Чебышева, 35, 36.

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